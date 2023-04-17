MacBook Air, 2008 yılında Apple Inc. tarafından piyasaya sürülen bir ultra ince dizüstü bilgisayar serisi olarak karşımıza çıkmıştı. İlk MacBook Air, ince, hafif tasarımı ve SSD sayesinde dizüstü bilgisayar dünyasında oyunun kurallarını değiştiren bir modeldi. Bu da onu o sırada piyasadaki diğer dizüstü bilgisayarların çoğundan daha hızlı ve verimli hale getirdi. MacBook Air, ilk çıkışından bu yana çok sayıda güncelleme ve yeniden tasarımdan geçti ve her yinelemede gelişmiş özellikler ve spesifikasyonlar sunuldu. Artık, Apple’ın M serisi yonga setleri sayesinde, daha yeni MacBook Air modellerinin biraz daha eski MacBook Pro dizüstü bilgisayarlardan daha güçlü olduğu noktaya ulaştık. En son raporlara göre, dizüstü bilgisayar zaten üçüncü taraf App Store ile uyumluluk testlerinden geçtiğinden, Apple yakında 15 inçlik Macbook Air modelini piyasaya sürmek için hazırlanıyor olabilir.

Apple’ın en yeni MacBook’lar için bir M serisi yongaya sahip olacağını zaten biliyoruz, bu 15 inç MacBook’lar için de geçerli olacak. Bloomberg ile paylaşılan geliştirici günlüklerine göre, günlüklerde “Mac 15,3” olarak bilinen 15 inç MacBook Air, 8 GB RAM ile birlikte sekiz çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU’ya sahip olacak.

Bu etkileyici teknik özellikler, yeni MacBook Air’in daha önce tahmin edildiği gibi Apple’ın yeni nesil yongası yerine bir M2 yonga seti ile donatılacağını gösteriyor. Yeni MacBook Air’in Apple’ın M3 çipini içermesi beklenmese de Bloomberg’den Mark Gurman, “Mac’te daha büyük değişikliklerin M3 çipinin piyasaya sürülmesiyle daha sonra geleceğini” belirtiyor. Bunun yerine, şimdilik, cihazın piyasaya sürüldüğünde sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan üçüncü taraf uygulamalarla uyumluluğuna odaklanılmış görünüyor.

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Günlükler ayrıca 15 inç MacBook Air’in 14 inç MacBook Pro’nunkine eşit bir ekran çözünürlüğüne sahip olacağını ortaya çıkardı. Bu da yeni MacBook Air’in daha küçük MacBook’lara kıyasla daha az yoğun bir ekrana sahip olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, ekran kalitesindeki fark büyük olasılıkla minimum olacaktır ve Apple’ın lansmanları sırasında ürünlerinin güçlü noktalarını vurgulamaya odaklandığını biliyoruz. WWDC 2023’te duyurulması beklenen macOS 14 ile , merakla beklenen 15 inç MacBook Air’i çalışırken görmemiz an meselesi diyebiliriz.