14 Haziran BİM için teknolojik ürün günü. Gelecek hafta BİM marketler zincirinde teknoloji ürünleri arasında akıllı televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, elektrikli bisikletlerden robot süpürgelere ve üç boyutlu yazıcılara kadar birçok farklı cihaz bulmak mümkün olacak.

İçindekiler 14 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

14 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

İşte 14 Haziran BİM’de satılacak teknolojik ürünler:

LG NanoCell Smart TV : 2024 model bu televizyon, yeni webOS sürümü, HDR10, 4K çözünürlük ve Türkçe yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu üstün özelliklere sahip televizyonun fiyatı ise 33.499 TL.

: 2024 model bu televizyon, yeni webOS sürümü, HDR10, 4K çözünürlük ve Türkçe yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu üstün özelliklere sahip televizyonun fiyatı ise 33.499 TL. LG Smart TV (55 inç) : 4K ekran, webOS, 2x 10W ses çıkışı, Bluetooth 5.0 ve G Thinq AI özellikleriyle dikkat çeken bu model 19.999 TL.

: 4K ekran, webOS, 2x 10W ses çıkışı, Bluetooth 5.0 ve G Thinq AI özellikleriyle dikkat çeken bu model 19.999 TL. LG Smart TV (50 inç) : 4K ekran ve webOS özellikleriyle öne çıkan bu model ise 17.999 TL.

: 4K ekran ve webOS özellikleriyle öne çıkan bu model ise 17.999 TL. TCL Google TV (55 inç) : 4K ekran ve 3x HDMI portu ile donatılmış olan bu model 17.999 TL.

: 4K ekran ve 3x HDMI portu ile donatılmış olan bu model 17.999 TL. TCL Standart Smart TV (43 inç): Full HD ekran özellikleriyle uygun fiyatlı bir seçenek sunan bu model 7.999 TL.

Elektrikli Bisikletler:

Ape Ryder Bonobo Elektrikli Bisiklet : 25 km/s maksimum hız ve 85 km maksimum menzile sahip bu model 49.999 TL fiyatla satışa sunulacak.

: 25 km/s maksimum hız ve 85 km maksimum menzile sahip bu model 49.999 TL fiyatla satışa sunulacak. KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet : 35 km menzili olan bu elektrikli bisiklet modeli 17.999 TL.

: 35 km menzili olan bu elektrikli bisiklet modeli 17.999 TL. Corby Çocuk Elektrikli Bisikleti: 12 km/s hıza sahip bu çocuk bisikleti 10.999 TL.

Bu ürünler, teknoloji tutkunları için geniş bir yelpazede cazip seçenekler sunarak BİM mağazalarında satışa sunulacak. BİM, her zaman olduğu gibi müşterilerine uygun fiyatlarla yüksek kaliteli ürünler sunmayı hedefliyor. Özellikle LG ve TCL markalarının televizyonları, farklı boyut ve özellik seçenekleriyle dikkat çekerken, elektrikli bisikletler de çevre dostu ulaşım alternatifleri arayanlar için ideal çözümler sunuyor.

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14 Haziran itibariyle satışa sunulacak olan bu ürünler, teknoloji meraklıları için kaçırılmayacak fırsatlar barındırıyor. BİM’in geniş ürün yelpazesi ve rekabetçi fiyat politikası, her geçen gün daha fazla müşteri çekiyor. Özellikle akıllı televizyonlar ve elektrikli bisikletler, sundukları özelliklerle ve fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor. Bu haftayı kaçırmayın, BİM mağazalarında siz de yerinizi alın!