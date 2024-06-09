Yeni vergisiz telefon adayı Poco M6 tanıtıldı. Poco, yeni modeli Poco M6‘yı küresel web sitesinde sessizce listeleyerek tüm teknik özelliklerini ve fiyat detaylarını açıkladı. Marka ayrıca, cihazın farklı depolama ve RAM kapasitesine sahip modellerinin fiyatlarını doğrulayan bir paylaşımda bulundu. İşte Poco M6 özellikleri ve fiyatı.

Poco M6 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı: Vergisiz Telefon Adayı

Poco M6, 6,79 inç boyutunda FHD+ çözünürlük sunan bir IPS LCD panele sahip. Ekran, 20,5:9 en boy oranı, 550 nit parlaklık ve DC karartma gibi özelliklerle donatılmış. 90Hz yüksek yenileme hızı da bu ekranda yer alıyor. Ekranın üst kısmında, selfie ve görüntülü aramalar için 13 megapiksel kamera bulunuyor. Burada U çentik yerine nokta çentik kullanılmş, bu fiyat segmentinde genelde U çentik görürken nokta çentik güzel bir dokunuş olmuş.

Cihazın arka yüzeyi cam görünümlü plastikten yapılmış olup, premium bir görünüm sunuyor. Arka panelde 108 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro kamera yer alıyor. Poco M6, Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışan HyperOS arayüzü ile kullanıcılarına gelişmiş bir deneyim vaat ediyor. Giriş seviyeye de artık Xiaomi HyperOS geldi diyebiliriz.

Cihazın kalbinde MediaTek Helio G91 Ultra yonga seti bulunuyor. Cihaz, 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB’a kadar eMMC 5.1 depolama alanı ile destekleniyor. 33W hızlı şarj destekli 5.030mAh pil, uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca, daha fazla depolama alanı için hibrit bir SIM yuvası ile microSD kart desteği de mevcut.

Güvenlik özellikleri arasında yana monte parmak izi sensörü bulunan cihaz, çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, 3,5 mm ses jakı ve USB-C gibi bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihazın boyutları 168,6 x 76,28 x 8,3 mm ve ağırlığı 205 gram.

Poco M6, aslında kısa süre önce piyasaya sürülen Redmi 13 4G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. İki cihazdan biri büyük ihtimalle ülkemizde satışa sunulacak. İkisinin de fiyatı dolayısıyla vergisiz telefon kategorisine girmesi bekleniyor.

Poco M6 Fiyatı Ne Kadar?

Poco M6 fiyatı dikkat çekici. Yeni Poco telefon, 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip başlangıç sürümü ile 129 dolar fiyat etiketine sahip. Tepe model olan 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 149 dolar olarak belirlenmiş. Cihaz, Siyah, Gümüş ve Mor renk seçenekleri ile tüketicilere sunulacak.

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