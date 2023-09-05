Windows 11 işletim sistemiyle gelen ASUS ROG Flow X13 incelemesiyle karşınızdayız. Geçtiğimiz seneye göre çok daka kompakt ve çok daha güçlü hale gelen ürünün detaylarını Aydoğan aktarıyor.
İlginizi çekebilir; BU TELEFONLAR TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR! | Öğrencilere Vergi İndirimli Satılması Muhtemel Telefonlar
İçindekiler
13 İNÇLİK WINDOWS 11’Lİ CANAVAR! | ROG Flow X13 İncelemesi
Not: Bu videoda yer alan ROG Flow X13 ürünü inceleme örneği olarak Asus Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Fiyat bilgisi için; https://hwp.to/ROGFlowX13
ROG Flow X13 İncelemesi
İnce ve rahat kullanılabilecek, aynı zamanda güçlü bir bilgisayar arayanlar için ROG Flow X13 yenilendi. 299 x 212 x 16,7 mm boyutları ile 10 mm daha kısa hale gelen Flow X13, 1,3 kg ağırlığıyla beraber gerçekten bir ofis bilgisayarı gibi gelebilir.
Küçük yapısına rağmen %56 daha büyük bir dokunmatik yüzey sunarken 15 inç klavye düzeni ine hiç de minik bir bilgisayar gibi hissettirmiyor.
ROG Nebula Ekran Deneyimi
13,4 inç QHD+ yani 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde olan ROG Flox X13, 165 Hz tazeleme, 3 ms gecikme ve Dolby Vision HDR desteğiyle geliyor. Koruma noktasında Gorilla Glass DXC kaplama bulunuyor.
Güçlü ve Windows’lu
AMD Ryzen 9 7940HS işlemcisi ile mobil pc kanadında bulunan en güçlü işlemcilerden birine sahip olan ASUS ROG Flox X13 buna ek olarak NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı sunuyor. 45 Watt+15 Watt Dynamic Boost ile 60 Watt’a çıkan sisteme sahip olan cihazda 16 GB DDR5 6400 MHz bellek ve 1 TB NVMe SSD yer alıyor.
Sorunsuz bir deneyim için Windows 11 ile gelen ürün, lisanslı Windows kullanımı ile gücüne güç katabilecek bir durumda.
Detaylar videoda!