Sizlere daha önce hazırladığımız listeyi markalar ve kullanım kılavuzlarından derleyerek daha geniş ve daha doğru liste hazırladık. Sırasıyla Casper, General Mobile, Infinix, OMIX gibi markaların Türkiye’de ürettiği ve bakanın açıklamasına göre vergi indirimi alması beklenen tüm telefonları bu videoda listeledik.

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https://youtu.be/TEOvhTJdtkg

Hangi Markalar Türkiye’de Üretim Yapıyor?

Türkiye’de en başta General Mobile, Casper ve Reeder gibi yerli markalar kendi tesislerinde telefonlarını üretiyorlar. Daha önce Vestel de Venüs serisi telefonlarını kendi fabrikasında üretiyor olsa da birkaç yıl önce bu üretim bandını durdurdu. Bu nedenle sadece 3 yerli marka şu anda üretim gerçekleştiriyor.

Global markalara baktığımızda ise sırasıyla Infinix, OMIX, OPPO, realme, Samsung, TECNO, TCL, Xiaomi ve vivo Türkiye’de kendi ya da anlaştıkları farklı üretim tesislerinde yerli üretim yapan markalar olarak dikkat çekiyor.

Yani toplam olarak 12 farklı marka Türkiye’deki üretim tesislerinde üretim yapmaya devam ediyorlar.

Peki Hangi Telefon Modelleri Türkiye’de Üretiliyor?

Bu noktada baktığımızda videoda bahsettiğimiz modeller Türkiye’de üretilen ve aktif olarak satışta olan modeller olarak dikkat çekiyor. Güncel modellerden yaptığımız listeye baktığımızda markalara göre sıralama yapalım.

Yerli Üretim Casper Modelleri:

Casper VIA X30 Plus

Casper VIA X30

Casper VIA M30 Plus

Casper VIA M30

Casper VIA F30 Plus

Casper VIA F30

Casper VIA E30 Plus

Casper VIA E30

Yerli Üretim General Mobile Modelleri:

General Mobile GM 24 Pro

General Mobile GM 23

General Mobile GM 23 SE

General Mobile GM 22S

General Mobile GM 22 Pro

General Mobile GM 22 Plus

General Mobile GM 22

Yerli Üretim Infinix Modelleri:

Infinix Note 30

Infinix Hot 30

Infinix Hot 20

Infinix Note 12

Infinix Hot 12

Yerli Üretim OMIX Modelleri:

OMIX X700

OMIX X600

OMIX X500

OMIX X400

OMIX X300

OMIX X5

Yerli Üretim OPPO Modelleri:

OPPO Reno6

OPPO A96

OPPO A74

OPPO A55

OPPO A54

OPPO A16

Yerli Üretim realme Modelleri:

realme 8

realme C55

realme C53

realme C25

realme C25s

realme C25Y

realme C21Y

realme C21

realme C15

realme C11 2021

Yerli Üretim reeder Modelleri:

reeder S23 Pro Max

reeder S19 Max Pro S

reeder S19 Max Pro

reeder S19 Max

reeder P13 Blue Max Pro

reeder P13 Blue Max 2022

reeder P13 Blue Max Plus 2022

reeder P13 Blue Max Lite 2022

Yerli Üretim Samsung Modelleri:

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy M14

Yerli Üretim TECNO Modelleri:

TECNO CAMON 19

TECNO CAMON 19 Neo

TECNO CAMON 19 Pro

TECNO POVA Neo 2

TECNO POVA 4

TECNO SPARK GO 2023

TECNO SPARK 8C

TECNO SPARK 10 5G

TECNO SPARK 10C

TECNO SPARK 10

TECNO SPARK 10 Pro

Yerli Üretim TCL Modelleri:

TCL 30 SE

TCL 20 SE

TCL 20 E

TCL L7

Yerli Üretim Xiaomi Modelleri:

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 10 2020

Xiaomi Redmi 10C

Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 12

Yerli Üretim Vivo Modelleri:

Vivo Y15s

Vivo Y36

Vivo Y35

Vivo Y22s

Vivo Y16