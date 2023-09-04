Sizlere daha önce hazırladığımız listeyi markalar ve kullanım kılavuzlarından derleyerek daha geniş ve daha doğru liste hazırladık. Sırasıyla Casper, General Mobile, Infinix, OMIX gibi markaların Türkiye’de ürettiği ve bakanın açıklamasına göre vergi indirimi alması beklenen tüm telefonları bu videoda listeledik.
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İçindekiler
BU TELEFONLAR TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR! | Öğrencilere Vergi İndirimli Satılması Muhtemel Telefonlar
https://youtu.be/TEOvhTJdtkg
Hangi Markalar Türkiye’de Üretim Yapıyor?
Türkiye’de en başta General Mobile, Casper ve Reeder gibi yerli markalar kendi tesislerinde telefonlarını üretiyorlar. Daha önce Vestel de Venüs serisi telefonlarını kendi fabrikasında üretiyor olsa da birkaç yıl önce bu üretim bandını durdurdu. Bu nedenle sadece 3 yerli marka şu anda üretim gerçekleştiriyor.
Global markalara baktığımızda ise sırasıyla Infinix, OMIX, OPPO, realme, Samsung, TECNO, TCL, Xiaomi ve vivo Türkiye’de kendi ya da anlaştıkları farklı üretim tesislerinde yerli üretim yapan markalar olarak dikkat çekiyor.
Yani toplam olarak 12 farklı marka Türkiye’deki üretim tesislerinde üretim yapmaya devam ediyorlar.
Peki Hangi Telefon Modelleri Türkiye’de Üretiliyor?
Bu noktada baktığımızda videoda bahsettiğimiz modeller Türkiye’de üretilen ve aktif olarak satışta olan modeller olarak dikkat çekiyor. Güncel modellerden yaptığımız listeye baktığımızda markalara göre sıralama yapalım.
Yerli Üretim Casper Modelleri:
- Casper VIA X30 Plus
- Casper VIA X30
- Casper VIA M30 Plus
- Casper VIA M30
- Casper VIA F30 Plus
- Casper VIA F30
- Casper VIA E30 Plus
- Casper VIA E30
Yerli Üretim General Mobile Modelleri:
- General Mobile GM 24 Pro
- General Mobile GM 23
- General Mobile GM 23 SE
- General Mobile GM 22S
- General Mobile GM 22 Pro
- General Mobile GM 22 Plus
- General Mobile GM 22
Yerli Üretim Infinix Modelleri:
- Infinix Note 30
- Infinix Hot 30
- Infinix Hot 20
- Infinix Note 12
- Infinix Hot 12
Yerli Üretim OMIX Modelleri:
- OMIX X700
- OMIX X600
- OMIX X500
- OMIX X400
- OMIX X300
- OMIX X5
Yerli Üretim OPPO Modelleri:
- OPPO Reno6
- OPPO A96
- OPPO A74
- OPPO A55
- OPPO A54
- OPPO A16
Yerli Üretim realme Modelleri:
- realme 8
- realme C55
- realme C53
- realme C25
- realme C25s
- realme C25Y
- realme C21Y
- realme C21
- realme C15
- realme C11 2021
Yerli Üretim reeder Modelleri:
- reeder S23 Pro Max
- reeder S19 Max Pro S
- reeder S19 Max Pro
- reeder S19 Max
- reeder P13 Blue Max Pro
- reeder P13 Blue Max 2022
- reeder P13 Blue Max Plus 2022
- reeder P13 Blue Max Lite 2022
Yerli Üretim Samsung Modelleri:
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A14
- Samsung Galaxy A04
- Samsung Galaxy M14
Yerli Üretim TECNO Modelleri:
- TECNO CAMON 19
- TECNO CAMON 19 Neo
- TECNO CAMON 19 Pro
- TECNO POVA Neo 2
- TECNO POVA 4
- TECNO SPARK GO 2023
- TECNO SPARK 8C
- TECNO SPARK 10 5G
- TECNO SPARK 10C
- TECNO SPARK 10
- TECNO SPARK 10 Pro
Yerli Üretim TCL Modelleri:
- TCL 30 SE
- TCL 20 SE
- TCL 20 E
- TCL L7
Yerli Üretim Xiaomi Modelleri:
- Xiaomi Redmi 9C
- Xiaomi Redmi 9T
- Xiaomi Redmi 10 2020
- Xiaomi Redmi 10C
- Xiaomi Redmi 12C
- Xiaomi Redmi Note 10S
- Xiaomi Redmi Note 11
- Xiaomi Redmi Note 12
Yerli Üretim Vivo Modelleri:
- Vivo Y15s
- Vivo Y36
- Vivo Y35
- Vivo Y22s
- Vivo Y16