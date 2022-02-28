12. Nesil Intel Çiplere Sahip Samsung Galaxy Book 2 Serisi Dizüstü Bilgisayarlar Piyasaya Sürüldü!

Samsung, MWC 2022 Unpacked etkinliğinde iki yeni Galaxy Book 2 Pro dizüstü bilgisayarı duyurdu. Seri, Galaxy Book 2 Pro 5G, Galaxy Book 2 Pro 360, Galaxy Book 2 Business sürümünden oluşuyor. Tüm dizüstü bilgisayarlar en yeni 12. Nesil Intel işlemciler, Windows 11 ve daha çekici özelliklerle birlikte geliyor.

Galaxy Book 2 Pro 360

Galaxy Book 2 Pro 360, Samsung‘un dönüştürülebilir bir dizüstü bilgisayarı olarak göze çarpmakta. Bir önceki modelde olduğu gibi, kullanıcıların tablet moduna girmek için tamamen döndürmesine yardımcı olan bir menteşe ile birlikte geliyor. Ayrıca S Pen desteği ile birlikte geliyor. Ekran tarafında Super AMOLED 13,3 inç ve 15,6 inç olmak üzere iki ekran boyutuna sahiptir. Ekran, Full HD ekran çözünürlüğünü, 16:9 en boy oranını ve 500 nit‘e kadar parlaklığı destekliyor.

Teknik detaylarda 12. Nesil Intel işlemciler (i5 ve i7 Core varyantları), 32 GB‘a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB‘a kadar NVMe SSD depolama alanı bulunuyor. Ekran kart kısmında Intel Evo platformu ve Intel Iris Xe Graphics yonga setleri mevcut.

Galaxy Book 2 Pro 360, 1080p kamera ve çift dizi mikrofon, AKG ve Dolby Atmos ses özellikli iki stereo hoparlör, 68Wh‘ye kadar pil ve güç düğmesine gömülü bir parmak izi tarayıcıya sahiptir. Ayrıca Thunderbolt 4, iki USB Type-C bağlantı noktası, bir microSD kart yuvası, 3,5 m ses jakı, Wi-Fi 6E, 65W hızlı şarj, Bluetooth sürüm 5.1 özellikler arasında.

Galaxy Book 2 Pro

Galaxy Book 2 Pro, Galaxy Book 2 Pro 360 ile neredeyse tüm teknik özellikleri paylaşıyor ancak 5G desteği var. Temel fark, Pro 360 varyantının esneklik yeteneğinin olmamasıdır. Galaxy Book 2 Pro ayrıca bir Intel Arc Graphics seçeneği, bir USB Tip 3.2 bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası ve bir SIM kart yuvası ile birlikte geliyor.

İki ekran boyutu (13,3 inç, 15,6 inç), 32 GB‘a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı, 65 W hızlı şarj destekli 68 Wh‘ye kadar pil, Wi-Fi 6E, parmak izi tarayıcı gibi diğer özellikler, 12. Nesil Intel işlemciler ve daha fazlası Galaxy Book 2 Pro 360 varyantıyla birebirdir.



Hem Galaxy Book 2 Pro hem de Galaxy Book 2 Pro 360, arkadan aydınlatmalı klavyeler, Microsoft‘un güvenli çekirdekli PC güvenlik çözümleri, 21 saate kadar pil ömrü ve çeşitli görüntülü arama ile ilgili özellikler seçenekler sunuyor.

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Samsung ayrıca, 12. Nesil Intel işlemciler, 65W hızlı şarj, Wi-Fi 6E, Business modeli için Windows 11 Pro ile birlikte gelen Galaxy Book 2 Business‘ı da tanıttı.

Samsung Galaxy Book 2 360, 899 dolardan, Galaxy Book 2 Pro 1.049 dolardan başlangıç fiyatları ile geliyor ve Galaxy Book 2 Pro 360‘ın perakende fiyatı 1.249 dolardan başlıyor. Business modelinin fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok. Galaxy Book 2 serisi 1 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak ve ön sipariş 18 Mart’ta başlayacak.