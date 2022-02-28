Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Feqan Islamzade)
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Huawei ekosistemi kullanıcısı olan Feqan, daha önce P30 Pro kullandığını ancak cihazınının bozulduğu için Samsung Galaxy S21 Ultra modeline geçiş yaptığını anlatıyor. İki haftalık Galaxy S21 Ultra deneyimini sizlerle paylaşıyor.
#Samusng #GalaxyS21Ultra #KullanıcıDeneyimi
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