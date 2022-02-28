Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Feqan Islamzade)

Huawei ekosistemi kullanıcısı olan Feqan, daha önce P30 Pro kullandığını ancak cihazınının bozulduğu için Samsung Galaxy S21 Ultra modeline geçiş yaptığını anlatıyor. İki haftalık Galaxy S21 Ultra deneyimini sizlerle paylaşıyor.

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