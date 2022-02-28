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Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Feqan Islamzade)

Huawei ekosistemi kullanıcısı olan Feqan, daha önce P30 Pro kullandığını ancak cihazınının bozulduğu için Samsung Galaxy S21 Ultra modeline geçiş yaptığını anlatıyor. İki haftalık Galaxy S21 Ultra deneyimini sizlerle paylaşıyor.

#Samusng #GalaxyS21Ultra #KullanıcıDeneyimi

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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