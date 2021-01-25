Mobil aksesuar üreticilerinden olan Mcdodo, 100W hızlı şarj destekli GaN teknolojili adaptörler akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için bugüne kadarki en yüksek şarj hızı sunan adaptörler üretti.Tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de 499 TL’lik fiyatıyla satışa çıkacak.

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Galyum nitrür isimli yarı iletkenle üretilen GaN şarj adaptörleri hızlı şarj dünyasında öne çıkmayı hedefliyor. Silikon temelli geleneksel şarj cihazlarından daha az parçaya ihtiyaç duyduğu için ufak boyutlarda ama daha yüksek çıkış verebilen bu teknoloji, Mcdodo’nun da üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biriydi. Mcdodo’nun tasarımıyla da oldukça iddialı olan 100W GaN şarjları, en hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunduğunun altını çiziyor. Bünyesinde birden fazla port barındıran Mcdodo GaN şarjlar, aynı anda akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Özel koruma teknolojisi ile cihazları güvenli bir şekilde şarj ettiğini de belirtiyorlar.

Mcdodo GaN 65W şarj adaptörü Samsung marka bir akıllı telefonu 90 dakikada yüzde 100 şarj edebildiğini iddia ediyor. 124 gramlık ağırlığıyla da taşıma kolaylığı sağlayan ve Type-C üzerinden 90 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebildiğini iddia ediyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 30 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunduğunu belirtiyor.

Mcdodo GaN 100W şarj adaptörü Samsung marka bir akıllı telefonu 70 dakikada yüzde 100 şarj edebildiğini belitiyor. Yine Type-C üzerinden 70 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 20 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor.