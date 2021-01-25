Aksesuar
100W Hızlı Şarj Destekli GaN Teknolojili Adaptörler!
Mobil aksesuar üreticilerinden olan Mcdodo, 100W hızlı şarj destekli GaN teknolojili adaptörler akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için bugüne kadarki en yüksek şarj hızı sunan adaptörler üretti.Tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de 499 TL’lik fiyatıyla satışa çıkacak.
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Galyum nitrür isimli yarı iletkenle üretilen GaN şarj adaptörleri hızlı şarj dünyasında öne çıkmayı hedefliyor. Silikon temelli geleneksel şarj cihazlarından daha az parçaya ihtiyaç duyduğu için ufak boyutlarda ama daha yüksek çıkış verebilen bu teknoloji, Mcdodo’nun da üzerinde çalıştığı en önemli konulardan biriydi. Mcdodo’nun tasarımıyla da oldukça iddialı olan 100W GaN şarjları, en hızlı şarj sürelerini en ufak boyuttaki adaptörlerle sunduğunun altını çiziyor. Bünyesinde birden fazla port barındıran Mcdodo GaN şarjlar, aynı anda akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılabiliyor. Özel koruma teknolojisi ile cihazları güvenli bir şekilde şarj ettiğini de belirtiyorlar.
Mcdodo GaN 65W şarj adaptörü Samsung marka bir akıllı telefonu 90 dakikada yüzde 100 şarj edebildiğini iddia ediyor. 124 gramlık ağırlığıyla da taşıma kolaylığı sağlayan ve Type-C üzerinden 90 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebildiğini iddia ediyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 30 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunduğunu belirtiyor.
Mcdodo GaN 100W şarj adaptörü Samsung marka bir akıllı telefonu 70 dakikada yüzde 100 şarj edebildiğini belitiyor. Yine Type-C üzerinden 70 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 20 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor.
Aksesuar
1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
realme Watch S incelemesi ile karşınızdayız. realme’nin uygun fiyatlı yapısına rağmen pahalı ürünleri aratmayan özellikleri ile gelen akıllı saati Watch S’in detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
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1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
Saatin özellikleri
Boyut: 259.5*47.0*12.0mm
Ağırlık: 48g
Ekran boyutu: 3.3cm(1.3”)
Çözünürlük: 360*360, 278 PPI
Tam dokunmatik ekran
Pil：390mAh
Pil ömrü: 15 gün (kalp atışı izleme özelliği açık halde)
Güç Tasarrufu Modunda Pil Ömrü: 20 Gün
Bluetooth 5.0
realme Link Uygulaması
Android 5.0+
iOS desteği
IP68 (1.5m) Su Direnci Seviyesi
Aksesuar
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Logitech MK295 Silent Wireless Combo incelemesiyle karşınızdayız. Logitech’in tamamen sessizlik odaklı kablosuz klavye ve fare seti olan MK295, fiyat/performans noktasında tam aradığınız set olabilir.
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Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Klavye ve mouse gürültüsünün %90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu fark yaratıyor. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan dünyanın en çok satan setiyle aynı tıklama ve yazma hissine sahip olan model, özel olarak geliştirildi.
Tam boy klavye ve orta boyutlarda faresi ile gelen bu sette 10 metre kullanım mesafesi sağlayan güçlü, güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yer alıyor. 36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrü sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
Aksesuar
Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203
Logitech G203 oyuncu faresi incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncu aksesuarları denilince ilk akla gelen marka olan Logitech’in G203 modeli, en uygun fiyatlı fare olarak dikkat çekiyor.
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Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203
Günümüz koşullarında kaliteli bir oyuncu faresini uygun fiyata bulmak oldukça zor. Ancak Logitech tarafından tasarlanan bu oyuncu faresi, hem tasarımı, hem hızı hem de RGB aydınlatma desteğiyle dikkat çekiyor.
6 tuşlu tasarımıyla gelen G203 116,6 mm yüksekliği, 62,15 mm genişliği ve 38,2 mm derinliği ile geliyor. Sadece 85 gram ağırlığında olan G203, 2,1 metre kablo uzunluğu ile kablo sorununu da ortadan kaldırıyor.
Özellikler;
- Yükseklik: 116,6 mm
- Genişlik: 62,15 mm
- Derinlik: 38,2 mm
- Ağırlık: 85 g, (yalnızca fare)
- Kablo Uzunluğu: 2,1 m
- LIGHTSYNC RGB aydınlatma
- 6 adet programlanabilir düğme
- Çözünürlük: 200 – 8,000 DPI
- USB veri biçimi: 16 bit/eksen
- USB rapor hızı: 1000 Hz (1 ms)
- Mikro işlemci: 32 bit ARM
G HUB üzerinden kontrol edeibleceğiniz fare, farklı renk seçeneklerine de sahip. Ayrıca 200 – 8.000 DPI arasında hassasiyet ayarı yapabilirsiniz. Logitech G203 hakkındaki diğer tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler…
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