Ülkemizde 10.000 TL ile 15.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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10000 – 15000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2023)

Telefonların güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için; https://app.hps.im/d7ct/ar3ecask

Telefonların güncel fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için; https://ty.gl/2beb5y6ai8

5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/Nm8V-ioG9Q0

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/PFp4ThqMC1E

7500 – 10000TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/q8EgOoL-7ps

10000 – 15000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2023)

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Samsung Galaxy A52s

POCO X4 GT

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Honor 70

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T