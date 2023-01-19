Ülkemizde 10.000 TL ile 15.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
İlginizi çekebilir; iPhone 14 Pro Max 1TB Fiyatına Apple Ekosistemi Kurmak!
10000 – 15000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2023)
Telefonların güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için; https://app.hps.im/d7ct/ar3ecask
Telefonların güncel fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için; https://ty.gl/2beb5y6ai8
5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/Nm8V-ioG9Q0
5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/PFp4ThqMC1E
7500 – 10000TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/q8EgOoL-7ps
İçindekiler
10000 – 15000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2023)
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Samsung Galaxy A52s
- POCO X4 GT
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Honor 70
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 11T