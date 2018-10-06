General Mobile GM 9 PRO inceleme (VİDEO)

General Mobile GM 9 PRO inceleme videomuzda, şirketin en yeni ve en güçlü modelinin özelliklerine yakından bakıyoruz.

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General Mobile GM 9 Pro inceleme

İlk olarak kutu içeriğiyle başlayacak olursak, Dobly Atmos destekli kulaklıklar hem konfor hem de kalite anlamında gayet başarılı. Ancak kutu içeriğinden kılıf çıkmıyor olması, cihazın büyük oranda cam olduğunu düşündüğümüzde sorun yaratabilir. Şu ana kadar bizce üretilen en şık General Mobile akıllı telefonu olan GM 9 Pro, önü ve arkası cam yan çerçeveleri ise metal kullanan bir akıllı telefon. Uzay grisi, gümüş ve altın renk seçenekleri sunan cihazın arka tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Bu noktada yüz tanıma teknolojisini biraz aradığımızı söylemeden geçemiyoruz.

Stereo hoparlörlere sahip GM 9 Pro, ses performansı konusunda hem şiddet hem de ses kalitesi anlamında son derece başarılı. Eğer telefonunuzdan sık sık müzik dinliyor, YouTube veya Twitch yayınları izliyorsanız stereo hoparlör mutlu edecektir. Tasarım tarafında son olarak sağ üst bölümde bir video tuşu yer alıyor. Bu tuş sayesinde direkt olarak video kaydına başlayabiliyorsunuz. 6.01 inç Full HD+ AMOLED ekran sunan telefon, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve bu ekranda Dolby Vision desteği bulunuyor. Gücünü Snapdragon 660 işlemcisinden alan telefon, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Snapdragon 660, bugün PUBG Mobile gibi popüler oyunları oynamak için oldukça yeterli.

DxOMark‘tan 90 puan alarak adından söz ettiren GM 9 Pro’da 12 MP + 8 MP olmak üzere çift arka kamera sunuyor. Kameranın genel fotoğraf performansı orta seviye için tatmin edici. Sadece bazen odaklamada sorun yaşayabiliyor ve OIS’ın olmayışından dolayı fotoğraf çekerken elinizi titretmemeniz gerekiyor. Telefonun video performansı ise birçok rakibine göre başarılı.

Son olarak hızlı şarj destekli 3800 mAh pil kapasitesi sunan telefon, bizim deneyimlerimize göre yoğun bir günü çok rahatlıkça çıkartabiliyor.