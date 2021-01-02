Donanım
100-250 TL Arası En İyi 5 Oyuncu Mouse Önerisi!
100-250 TL arasında seçtiğimiz en iyi 5 oyuncu mouse’unu seçmekte zorluk yaşıyorsanız işte karşınızda 100-250 TL civarında aradığınız en iyi oyuncu mouse modelleri.
Oyuncu ekipmanları gün geçtikçe piyasaya hakim oluyor. Tabi ürünler arttıça oyuncuların kafası daha da karışıyor. 2021’e yeni girmişken, sizler için 100-250 TL arasındaki en iyi 5 oyuncu mouse’unu listeledik.
Aynı zamanda ürünleri satın almak isterseniz linklerini yazı içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca ürünlerin tamamına en aşağıdaki bağlantılardan da ulaşabilirsiniz. İşte pahalıdan ucuza 100-250 TL arası en iyi 5 oyuncu mouse önerisi!
HP 1KF75AA OMEN!
Listemizin ilk sırasında bilgisayar dünyasında sıkça adını duyduğumuz HP markasının 1KF75AA OMEN modeli var. Bu oyuncu mouse’u 12000DPI hassasiyet değeri ile listemizin en dikkat çeken modellerinden birisi. Ergonomik tasarımı ile ele oturan HP 1KF75AA OMEN, kablolu tasarımı ile oyundan bir an olsun geri kalmamanızı sağlıyor.
Yan tarafında bulunan iki düğmeyi herhangi bir yazılım kullanmadan istediğiniz oyunda istediğiniz fonksiyona tanımlayabiliyorsunuz. Ayrıca üst kısımdaki DPI tuşu ise mouse hassasiyet seçenekleri arasında geçiş yapmanız mümkün. HP 1KF75AA OMEN’i Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya, Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech G300s!
Yılların eskitemediği modellerden birisi olan Logitech G300s hala listelerde adını duyuruyor. Gerçekten iyi bir mouse olarak bilinen G300s, ufak tasarımı ile daha küçük elli oyuncular için bulunmaz nimet. 9 adet programlanabilir tuşu üzerinde taşıyan G300s, iki el kullanımına uygun şekilde tasarlanmış.
7 farklı renk seçeneği ile tarzını yansıtan G300s, 1ms tepkime süresi sunuyor. Ayrıca bir yazılımı bulunan mouse’un Hepsiburada üzerindeki fiyatına buradan, Trendyol üzerindeki fiyatına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Logitech G102!
100-250 TL fiyat aralığındaki mouse’lara baktığımızda karşımıza bir Logitech modeli daha çıkıyor. Bu sefer daha sade ve şık tasarımlı G102 bizleri karşılıyor. 8000DPI‘a kadar hassasiyet sunan G102, 6 adet programlanabilir tuş ile birlikte geliyor.
Logitech G HUB programını destekleyen G102, üzerinde RGB aydınlatmalar taşıyor. Arıca ergonomik tasarımı ile rahat bir kullanım sunan G102, 1ms tepkime süresi sunuyor. 85 gram ağırlığındaki hafif oyuncu mouse’u Logitech G102’yi Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Gamepower Ursa!
Ürettiği oyuncu ekipmanları ile tanınan Gamepower, fiyat/performans konusunda yeni bir devrim yaptı diyebiliriz. Ursa modeli ile fiyat/performans odaklı olduğunu bariz belli eden firma, bu modelde kaymaz-terletmez bir yüzey malzemesi kullanmış.
20 milyon tıklama ömrü sunan Gamepower Ursa, 10000DPI‘a kadar hassasiyet sunuyor. Üzerinde bir adet DPI tuşu taşıyan Ursa, yan kısmında 2 adet atanabilir tuş taşıyor. Gamepower Ursa’yı Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Rampage SMX-R9!
Geldik listemizin en uygun modeline. Tabi 100 TL’ye mouse almak isteyen birçok oyuncu mevcut. Burada karşımıza Rampage’in SMX-R9 modeli çıkıyor. 3200DPI‘a kadar hassasiyet sunan SMX-R9, 16 milyon renk seçeneğine sahip RGB tasarımı ile dikkat çekiyor.
Üzerinde taşıdığı DPI tuşu ile hassasiyet seçenekleri arasında geçiş yapmanızı sağlayan Rampage SMX-R9, yan kısmında iki adet, yine üst kısmında ise bir adet renk tuşu taşıyor. Örgü kaplı kablo tasarımına sahip mouse’u Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya, Trendyol üzerinden incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Listemizin sonuna geldik. Bize göre bu listedeki en uygun mouse modeli G300s. Tabi daha büyük bir ele sahipseniz, HP 1KF75AA OMEN ve Logitech G102 diğer tercihler arasında yer alabilir. Siz olsanız bu listedeki hangi oyuncu mouse’unu alırdınız?
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, microSD yuvasına sahip olmayabilir!
Samsung‘un 14 Ocak tarihinde piyasaya süreceği tahmin edilen Galaxy S21 serisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sefer ortaya çıkan sızıntıda cihazla ilgili önemli bir dezavantaj söz konusu. Söylentilere göre Samsung Galaxy S21 serisi, microSD kart yuvasına sahip olmayacak.
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Samsung Galaxy S21, microSD slotu bulundurmayacak mı?
Samsung Galaxy S21 serisi ile ilgili hemen hemen bütün önemli detaylar yakın zamanda ortaya çıktı. Normalde akıllı telefon serileri, her sene yeni modellerinde çeşitli yükseltmeler yaparak cihazları yenilerler. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir sızıntıya göre Galaxy S21 serisi, microSD kart slotu bulundurmayacak. Bu da cihazların depolama alanında gerilemesi anlamına geliyor. Sorunun çözümü ise kullanıcıların daha yüksek depolama alanına sahip cihazlar alması ile mümkün olacak gibi görünüyor.
Bu sızıntıların ardından bazı uzmanlar, cihazların normalden daha yüksek depolama kapasitesi sunabileceğini belirtiyor. Buna örnek olarak cihazların en düşük modelinin 256 GB ile başlaması söz konusu olabilir. Tüm bu sızıntılara ek olarak Roland Quandt, Galaxy S21 ile ilgili bir sayfada microSD kart detayının bulunmadığını söylerek sızıntıları onayladı. Samsung‘un bu hamleyi pazar stratejisi olarak yapacağı tahmin ediliyor. 14 Ocak tarihinde gerçekleşecek lansmanda cihazlar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşacağız.
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Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, Snapdragon 888’den daha az pil tüketiyor!
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlarda, Exynos 2100 ile Snapdragon 888‘in benzer performans gösterdiği belirtilmişti. Şimdi ise Galaxy S21‘in teknik özellikleriyle görüntülenmesinin ardından Exynos 2100 hakkında da yeni bilgiler ortaya çıktı. Yayınlanan yeni bir raporda Exynos 2100‘ün pil verimliliği konusunda eski Exynos modellerinden çok daha iyi olacağı söyleniyor.
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Exynos 2100, pil tüketiminde nasıl sonuçlar alıyor?
Galaxy S21 hakkında yayınlanan bir raporda, Exynos 2100 kullanan modelin diğer yonga setleri ile karşılaştırılması yer alıyor. Buna göre Exynos 2100‘ün Exynos 990‘a göre %25-35 arasında daha iyi bir pil verimliliğine sahip olacağı belirtiliyor. Snapdragon 865 ile karşılaştırıldığında ise bu oran %15 civarında seyrediyor. Snapdragon 888 ve Exynos 2100‘ün arasında ise pil verimliliğinde yine Exynos lehine bir durum söz konusu.
Genel olarak bu verilerden iki sonuç çıkarılabilir. Birincisi, Galaxy S21 serisi akıllı telefonlar, Galaxy S20 serisi akıllı telefonlardan daha uzun batarya süresine sahip olacak. İkinicisi ise Exynos 2100‘ün Snapdragon 888 ile benzer performans vermesine karşılık pil verimliliğinde daha iyi sonuçlar vermesidir. Bu durumda Samsung, Qualcomm yonga setleri yerine kendi yonga setlerini ilerleyen zamanlarda bütün cihazlarında yaygınlaştırabilir. Sentetik testler, Exynos lehine sonuçlar verse de yonga setlerinin gerçek karşılaştırması kullanıcı testleri ile ortaya çıkacak. 14 Ocak‘ta piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S21 serisi ile Exynos‘un ne kadar başarılı olduğu daha net görülecek.
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Donanım
Super Cuber X7, gelmiş geçmiş en garip klavye
Yakın zamanda farklı farklı klavyeler piyasaya çıkmaya devam ediyor. Ancak bu seferki daha da farklı gibi gözüküyor. Küp şeklinde olan bu klavyenin, kullanıcılara başka sürprizleri de var.
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Son zamanlarda birçok ergonomik ve farklı şekillere sahip klavyeler kullanıcılarla buluştu. Ancak Super Cuber X7 klavyesinin amacı ergonomi ve rahatlık değil. Daha çok bir cihazda birden fazla şeyi sunabilmeyi amaçlıyor. Bluetooth destekli bir klavye olan X7, aynı zamanda bir fare işlevi de görebiliyor. Ayrıca kablosuz bir hoparlör de olabiliyor. Ve bir çalar saat de. Yani sadece bir klavye demek oldukça az kalır gibi.
Cihazın en garip yanı tabii ki klavye özelliği. Küp şeklindeki cihaz klavyeyi iki ayrı parçada ve iki ayrı yüzde sunuyor. Tuşlar ise aynı yerlerinde durdukları için onları bulmak pek de kolay değil gibi gözüküyor. Ancak üreticiler, bunun en büyük avantajının seksen yedi tuştan oluşan bütün bir klavyeyi çok daha küçük bir alanda elde edebilmek olduğunu söylüyor.
Tuşların büyük olması nedeniyle alışıldığı taktirde daha rahat yazı yazılabileceğini tahmin ediyoruz. Ama yazılar iki el ile tutup yazılabileceği gibi telefondakine benzer şekilde tek elle de yazılabiliyor. Dolayısıyla bu da kişiyi oldukça yavaşlatacağından, çalışmak veya ders için değil de daha çok kısa yazılar için uygun olduğunu söyleyebiliriz.
Super Cuber X7, başka birçok işlev daha sunuyor
Cihazın diğer işlevlerine gelecek olursak, paylaşılan videoda her yüzünde farklı bir işlevi olduğu görülebiliyor. Klavye, ya da direkt X7 diyelim, Bluetooth 5.0 ile başka bir cihaza bağlanabiliyor. Ardından bir dokunmatik alan görülebilen yüzü bir fare işlevi görebiliyor. Aynı zamanda küp şeklinden faydalanarak 5W’lık bir kablosuz hoparlör de sunuluyor. Çalar saat veya radyo gibi kullanılmaya imkan veren bir ekrana da sahip olan cihaz, harici bir bataryaya sahip. Pilin kapasitesi ise 1800mAh. Ki bu da, ne şaşırtıcıdır ki, bir güç bankası olarak kullanılabiliyor.
Görüldüğü üzere çok yönlü, oldukça ilginç ve garip diyebileceğimiz, muhtemelen herkese hitap etmeyecek bir cihaz ile karşı karşıyayız. Diğer yandan ise ev dışarısında telefon veya bilgisayar kullanan birçok insanın ihtiyaç duyabileceği özellikleri de barındırabilir gibi gözüküyor.
Super Cuber X7, Indiogogo’daki kampanyasında 48 Euroluk bir fiyata sahipti. Ancak şu anda satıştaymış gibi görülmüyor. Yine de tanıtımı yapılmaya devam edilen cihaz hakkında yakın zamanda gelişmeler olabilmesi muhtemel.
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