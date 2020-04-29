10. nesil Intel işlemcilerin fiyat ve özellikleri sızdırıldı!

Intel’in, duyurusu yaklaşan 10. nesil Comet Lake-S masaüstü CPU ailesinin son özellikleri ve fiyatları sızdırıldı. Sızan bilgiler, bildiğimiz ayrıntıları doğruluyor ve Intel’in, AMD ile yeniden başlayacağı savaşın kurallarını belirliyor. Listede yeni işlemcilerin fiyatlarını ve ek özelliklerini görebiliyoruz. Intel’in 10. nesil Comet Lake-S işlemcilerinin yanı sıra, Z490 serisi anakartların da 30 Nisan’da tanıtalacağı söylenmişti. Bu bilgi doğrulandı ve işlemcilerin 20 Mayıs tarihinde raflarda yerini alacağı bildirildi.

Intel’in 14nm Skylake üretim teknolojisine sahip Comet Lake-S masaüstü işlemcilerinin pazarda tekrar bir rekabet ortamı oluşturması bekleniyor. Skylake işlemcilerin, 2015’ten beri bizimle olduğunu biliyoruz, Intel’de AMD’nin pazarda yakaladığı büyük yükselişe dur demek adına, Skylake teknolojisinde çeşitli iyileştirmeler ve güncellemeler yaptı. Yapılan iyileştirmeler çekirdek ve iş parçacığı sayılarınının ciddi manada artış yakalamasını sağlamış.

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Yüksek performanslı Intel Core i9-10900K modelinin, 10. nesil masaüstü CPU ailesinin amiral gemisi olması bekleniyor. Intel, önceki serinin amiral gemisi Core i9-9900KS’ye göre, yeni amiral gemisinin daha iyi performans vermesi için birkaç numaraya sahip. Amiral gemisi i9-10900K’da 10 çekirdek, 20 iş parçacığı, toplam 20 MB önbellek ve 125W TDP bulunuyor, çipin temel frekansı 3.7 GHz ve yükseltme ile 5.1 GHz’ye kadar artış yakalayabiliyor. Bununla birlikte, Intel’in Turbo Boost Max 3.0 teknolojisini kullanan çip, tek çekirdek performansında 5,2 GHz’e kadar yükseltebilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Intel 10. Nesil vs AMD Ryzen 3000 masaüstü İşlemci fiyat karşılaştırması:

Intel CPU Çekirdekler / İş parçacıkları Saat hızları (Maks.) Fiyat (Intel) Fiyatlar (AMD) Saat hızları (Maks.) Çekirdekler / İş Parçacıkları AMD CPU N / A N / A N / A N / A 737,99 ABD doları 4,7 GHz (105 W) 16/32 AMD Ryzen 9 3950X Intel Core i9-10900K 10/20 5,3 GHz (125W) 488 ABD doları (K)

472 ABD doları (KF) ABD $ 489.99 ABD 4,6 GHz (105 W) 12/24 AMD Ryzen 9 3900X Intel Core i7-10700K 16/08 5,1 GHz (125 W) 374 $ ABD (K)

349 $ ABD (KF) 344,99 ABD doları 4,5 GHz (105 W) 16/08 AMD Ryzen 7 3800X Intel Core i7-10700 16/08 4,8 GHz (65W) 323 $ US

$ 298 US (F) 298,99 ABD doları 4,4 GHz (65W) 16/08 AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-10600K 12/06 4,8 GHz (125W) 262 $ ABD (K)

237 $ ABD (KF) 204,99 ABD doları 4,4 GHz (95W) 12/06 AMD Ryzen 5 3600X Intel Core i5-10500 12/06 4,5 GHz (65W) 192 ABD doları 189,99 ABD doları 4,2 GHz (65W) 12/06 AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-10400 12/06 4,3 GHz (65W) 182 $ US

157 $ (F) 179,99 ABD doları 4,1 GHz (65 W) 6/6 AMD Ryzen 5 3500X Intel Core i3-10300 4/8 4,4 GHz (65W) 143 ABD doları 119,99 ABD doları 4,3 GHz (65W) 4/8 AMD Ryzen 3 3300X Intel Core i3-10100 4/8 4,3 GHz (65W) 122 ABD doları 99,99 ABD doları 3,9 GHz (65W) 4/8 AMD Ryzen 3 3100

Intel 10. nesil Comet Lake-S masaüstü CPU ailesi tüm fiyatları: