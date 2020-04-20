Intel 10. nesil masaüstü işlemcilere ait Benchmark sonuçları sızdırıldı!

Intel’in yeni Comet Lake-S kodlu 10. nesil masaüstü işlemcilerine ait Benchmark testleri sızdırıldı. Testlerde de görünen 8 çekirdekli i7- 10700K ve 6 çekirdekli i5-10600K modellerinin, AMD tarafında 8 çekirdekli Ryzen 7 ve 6 çekirdekli Ryzen 5 modelleri ile mücadele etmesi bekleniyor.

Veriler geçmişte de bazı sızıntılarla gündeme gelen TUM_APISAK adlı kullanıcı tarafından yayınlandı. 6 çekirdekli Core i5-10600K modeline ek olarak testlerde Core i5-10600KF modeli de bulunuyor. Bahsi edilen KF modelinde i5- 10600K ile aynı yonga seti bulunmasına rağmen, devre dışı bırakılmış bir iGPU ile gelmesi onu farklı bir model olarak tanımlıyor.

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Intel i7-10700K modelinin doğrudan AMD tarafında Ryzen 7 3800X ile rekabet ettiğini görürken, i5-10600K’nın da Ryzen 5 3600X ile eşdeğer sayılabileceğini söylemek mümkün. Her iki CPU’da rakipleriyle aynı çekirdek ve işlem parçacığı sayısına sahip, fakat 7nm ve 14nm üretim teknolojisi farkının piyasaya ne gibi bir etki bırakacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Geekbench v4 Tek Çekirdekli CPU Testleri:



Intel Core i9-10900KF: 6.287 puan

Intel Core i7-10700K: 6.018 puan

Intel Core i5-10600K: 6.081 puan

Intel Core i5-10600KF: 6.070 puan

AMD Ryzen 7 3800X: Yaklaşık 5.800 puan

AMD Ryzen 7 3700X: Yaklaşık 5.700 puan

AMD Ryzen 5 3600X: Yaklaşık 5.700 puan

AMD Ryzen 5 3600: Yaklaşık 5.500 puan

Geekbench v4 Çoklu Çekirdek CPU Testleri:



Intel Core i9-10900KF: 39.103 puan

AMD Ryzen 7 3800X: Yaklaşık 35.000 puan

Intel Core i7-10700K: 34.221 puan

AMD Ryzen 7 3700X: Yaklaşık 34.000 puan

Intel Core i5-10600K: 28.673 puan

Intel Core i5-10600KF: 28.541 puan

AMD Ryzen 5 3600X: Yaklaşık 28.400 puan

AMD Ryzen 5 3600: Yaklaşık 27.600 puan

Yukarıda belirtilen puanlarda da görüldüğü gibi, Intel’in 10. nesil işlemcileri tek çekirdek performasında, AMD modellere kıyasla daha verimli. Bu farkın Intel modellerinin, AMD’nin Zen 2 mimarisine yetişebilmesi için, tek çekirdek performansında çok daha yüksek frekans hızlarına sabitlenmesi olarak görülüyor.

Tüm kriterleri ve sızıntıları göz önüne aldığımızda ise farkları şöyle sıralandırabiliriz:

Intel’in 10. nesil masaüstü işlemcilerinin artıları:

Daha yüksek tek çekirdek performansı

Daha yüksek frekans ve çalışma hızları

Daha iyi overclock verimi

Katı bellek desteği

AMD’nin 3. nesil Ryzen masaüstü işlemcilerinin artıları:

Daha yüksek çoklu çekirdek performansı

Daha fazla çekirdek / işlem parçacığı / önbellek

7 nm mimarisi

Sabitlenmiş frekans hızlarına rağmen neredeyse Intel’e yakın tek çekirdek performansı

Ciddi miktarda daha düşük güç tüketimi

Uzun süredir, AMD’nin Zen ve Zen 2 mimarisiyle pazarda büyük bir üstünlük sağladığı ve Intel’in bu konuda bir süredir pasif kaldığı bilinen bir gerçek. Fakat görülüyor ki artık, firma rakibine karşı koyabilecek yeni modelleriyle, pazarda uzun sürenin ardından rekabet rüzgarları esmesini sağlayacak.