Dijital çağda kurumların işletme ihtiyaçlarına uygun bir kablosuz bağlantı çözümüne sahip olmaları giderek daha kritik bir hale geliyor. Özellikle müşteri deneyimin çok fazla öne çıktığı konaklama sektöründe bu durumu somut bir şekilde görüyoruz. Çünkü günümüz otel misafirleri konfor ve rahatlığın yanı sıra konaklayacağı otelin Wi-Fi internet erişimi hizmet kalitesini de göz önünde bulundurarak seçim yaptıkları için, ağ altyapılarını buna göre güncellemeleri gerekiyor. Yapılan pazar araştırmalarına göre otel misafirleri, gürültüden sonra en çok zayıf Wi-Fi sinyalinden şikâyetçi oluyorlar. Ağ altyapılarını tüketicilerin artan internet taleplerine göre yenilemeyen işletmeler ise rekabette bir adım geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Hem WiFi bağlantı kalitesini artırmak hem de bağlantı temelli hizmetler konusunda deneyimi iyileştirmek adına son zamanlarda birçok otel işletmesi, güvenlik, yapay zekâ ve bulut destekli ev ve iş çözümleri lideri Zyxel Networks’ün çözümlerini tercih ediyor. Sağlam, hızlı, güvenilir ve yüzlerce firma tarafından talep gören ürünleri ile ilgili arıza geri dönüş oranı yüzde 1’in altında Zyxel, Türkiye’de konaklama çözümleriyle rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi başarıyor. Zyxel’in sunduğu tüm ürün ve hizmetler, otel ve konaklama sektöründeki firmaların ağ iletişimini dünya standartlarında, yüksek hız, gelişmiş güvenlik ve esnek yönetilebilirlikle gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Zyxel, hem verimliliği hem de müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkartıyor

Şu ana dek Zyxel’in yenilikçi teknolojileri ile ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda iletişim altyapıları yenilenen tesisler arasında; Marmaris Grand Yazıcı Club Turban, Panorama Otel, Red Sea Hotel, Adalya Elit Lara Otel, Narven Termal Kasaba, Adrina Termal Health & Spa Hotel gibi Türkiye turizm sektörünün önemli markaları yer alıyor. Zyxel sunduğu ürün ve çözümlerle otel gibi insan ve veri trafiğinin yüksek olduğu tesislerde, iş sürekliği ve 7/24 kesintisiz internet iletişimi kesintisiz bir hale getirerek hem verimliliği hem de müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkartıyor. Ayrıca otellerdeki tüm bağlantılar hız ve yüksek performanstan ödün verilmeden güvenli hale getiriliyor. Zyxel’in bulut tabanlı ağ yönetim platformu Nebula sayesinde tesislerin tüm sistemi tamamen buluttan ve tek merkezden yönetilebilir hale getiriliyor.

Zyxel, turizm sektöründe kurulum ve yönetim imkanı sunan Nebula ürün ailesi kapsamında; kablosuz access point, switch ve güvenlik çözümlerini kapsayan uçtan uca geniş ürün seçeneği ile fark yaratıyor. Sunduğu ürün ve çözümler otel içerisinde birçok farklı amaçla kullanılabiliyor.

Uzaktan izleme ve kontrol: Bulut tabanlı ağ yönetimi çözümü Nebula, otellere ve diğer tüm işletmelere basit kurulum, gerçek zamanlı yapılandırma ve zahmetsizce bütün Nebula cihazlarına her zaman erişim gibi imkânlar sağlıyor. Ürünün kullanıcı dostu web tabanlı yönetim arayüzü sayesinde karmaşık komutlar kullanmaya gerek kalmadan bilgi işlem ağ altyapıları kolayca yönetebiliyor.

WiFi 6 access point ve switch yerleşimi: Otellerde en iyi WiFi sinyal gücünü elde etmek için acces pointlerin ideal konumlara yerleştirilmesi gerekiyor. Bu cihazların koridorlar yerine doğrudan odalarda bulunmaları, birbirlerine yakın Access pointlerden meydana gelebilecek parazitleri önlemek için önemli. Zyxel sunduğu WiFi 6 destekli access point’leri yüksek çekim gücü ve dayanıklı yapısı ile dış ortamda yüksek performans sağlıyor.

Ağ güvenliği çözümleri: Misafirlerden ve yeni kullanıcılardan ağa gelen yeni bağlantılar, bant genişliğinin ve kullanılabilirliğin yanı sıra, güvenliği de etkiliyor. Yetersiz WiFi güvenliği nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir veri ihlali, otel işletmecileri için itibar ve güven kaybının ötesinde, ciddi para cezalarına da sebep olabiliyor. Otel işletmecilerinin, ağlarını korumaya almak ve dışarıdan erişimi engellemek için güvenlik duvarları, Gelişmiş Tehdit Koruması (ATP), imza tabanlı Birleşik Tehdit Yönetimi (UTM), erişim kontrolü, kullanıcı profilleme ve çok katmanlı güvenlik gibi çözümleri tercih etmeleri güvenlik risklerini en aza indiriyor. Zyxel bu noktada USG Flex ve ATP Serisi Güvenlik Duvarı çözümleri ile en aktif tehditlerin tanımlaması ve ona uygun önlem alabilmeleri konusunda işletmelerin yanında oluyor.

Zyxel Türkiye Satış Direktörü Ömer Faruk Erünsal “Otellerde hızlı bağlantı için öncelikle Wi-Fi alanındaki ölü noktaların belirlenmesi gerek. Tesiste en iyi WiFi sinyal gücünü elde etmek için access pointlerin ideal konumlara yerleştirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte otellerde ağ kullanımına yönelik ihtiyaç, bulut tabanlı bir yönetim platformuyla anlaşılabiliyor ve bu sayede bant genişliği en çok ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirilebiliyor. Zyxel olarak bulut tabanlı ağ yönetim platformumuzu Nebula sayesinde, otellerin bilişim yöneticileri ağ performansını uzaktan izleyebiliyor ve sorunları daha misafirleri etkilenmeden çözebiliyor. Ayrıca Nebula üzerinden yönetilebilen Switch, Firewall, kablosuz ürünlerimiz ile uçtan uca çözümler sunarak otellerin kesintisiz ve güçlü ağ bağlantısı ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.