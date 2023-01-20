Giriş seviyesindeki kullanıcıları hedefleyen Zyxel‘in Temel kurs programı, ağ oluşturma, güvenlik, Switch’ler, WiFi ve Nebula platformuyla ilgili temel bilgileri içeriyor. Burada genel ağ operasyonları üzerinde çalışarak, temel eğitimini tamamlayan öğrenciler, ağ endüstrisindeki geniş ekipman yelpazesini etkin bir şekilde yönetebilecek donanıma sahip oluyorlar.

Zyxel ayrıca eğitim merkezi kapsamında iş ortaklarının ve satıcıların pazarı daha iyi anlamalarına ve müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri bulmalarına yardımcı olmak için Satış ve Çözümler eğitimi de sunuyor. Satış ve teknik odaklı bilgilerin bir arada sunulduğu, Satış ve Çözümler kursu, temel olarak bu eğitimi alan öğrencilerin müşterilerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi ağ çözümlerini bulmalarını sağlıyor.

Zyxel‘in Eğitim Merkezi aynı zamanda öğrencilerin, Zyxel’in kurumsal çözümlerini kullanarak ağları yönetme ve sürdürme konusunda uzmanlaşabilecekleri Zyxel Sertifikasyon Programı’na da ev sahipliği yapıyor. Sertifika programını tamamlayan öğrenciler, müşterilerine seçtikleri alandaki uzmanlıklarını göstererek Zyxel Sertifikalı Satış Temsilcisi, Zyxel Sertifikalı Ağ Sorumlusu ve hatta Zyxel Sertifikalı Ağ Mühendisi programlarına katılmaya hak kazanıyorlar.

Mevcut kurslar her altı ayda bir yeni eğitim materyalleri ile güncelleniyor ve bu kursların %60’ından fazlası ücretsiz veriliyor. Eğitim kursları ve sertifika programları İngilizce veya Çince olarak sunuluyor.

Zyxel EMEA Pazarlama ve GTM Stratejisi Direktörü Kevin Drinkall yeni eğitim merkezi ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Zyxel olarak sektörün değişen ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman inovasyonun ön saflarında yer almaya çalışıyoruz. Bununla birlikte, ortaklarımızı desteklemek ve onları en güncel ağ teknolojileri trendleri ve ürünleri konusunda eğitmeye yardımcı olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Zyxel Eğitim Merkezi, iş ortaklarımızın ve kullanıcılarımızın mevcut ağ ortamı ve ürünler hakkındaki bilgilerini ve bakış açılarını geliştirebilecekleri kendi alanında tek olan bir bilgi merkezi olarak hizmet verecek.”