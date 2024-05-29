Zyxel Networks’ün güvenlik duvarı çözümleri, Heise Group’un bir parçası olan ünlü bağımsız Alman araştırma ve analiz kuruluşu techconsult’ın güvenlik çözümlerini kapsayan en son Profesyonel Kullanıcı Derecelendirmeleri (PUR) anketinde Şampiyon statüsüne layık görüldü.

Kullanıcı kuruluşlarından 3.500’den fazla güvenlik uzmanı techconsult‘ın Profesyonel Kullanıcı Değerlendirmesine katıldı. Güvenlik Çözümleri 2024 anketine katılan katılımcılardan ürün ve hizmetleri çeşitli alanlarda, Çözüm/Teknoloji Mükemmelliği ve Şirket Mükemmelliği temelinde derecelendirmeleri istenmiştir. Zyxel Networks, en yüksek genel Çözüm/Teknoloji Mükemmelliği derecesini ve dördüncü en yüksek Şirket Mükemmelliği sıralamasını alarak ‘Şampiyon’ statüsünü elde eden sekiz satıcıdan biri oldu.

Zyxel Networks’ün güvenlik duvarları kullanım kolaylığı ve güvenilirlik açısından iyi puan alırken, genel işlevsellik ve uyumluluk açısından da yüksek not aldı. Zyxel Networks’ün ürün portföyü en iyiler arasında yer alırken, kullanıcılar Zyxel Networks’ün danışmanlarının ve iş ortaklarının desteği ve teknik yeterliliği ile sürekli ürün iyileştirmesine de yüksek puan verdi.

Zyxel Networks EMEA Pazarlama ve GTM Stratejisi Direktörü Kevin Drinkall şunları söyledi: “Techconsult anketi, güvenlik çözümlerinin etkinliği ve bir satıcı tarafından sağlanan hizmet hakkında gerçek kullanıcı deneyimlerine dayanan bağımsız bir bakış açısı sağladığı için son derece önemlidir. En son PUR Security Solutions 2024 anketi, hem ağlar için sağladığımız koruma hem de iş ortaklarımıza ve müşterilerimize sunduğumuz yüksek hizmet seviyeleri açısından Zyxel Networks’ü ve güvenlik duvarı çözümlerini en iyiler arasında gösteriyor. Bu, Zyxel Networks’ün yenilikçi yaklaşımı ve uygun fiyatla kurumsal performans ve özellikler sunma becerisinin güçlü bir onayıdır. Sektördeki en iyi ve en etkili ürün yelpazelerinden birine sahip olduğumuza inanıyoruz ve bu sonuçlar da bunu destekliyor.”

Techconsult, araştırmasının sonuçlarını göstermek için satıcıları, her bir satıcının ürün ve hizmetlerine ilişkin müşteri derecelendirmelerine göre nerede sıralandığını gösteren bir PUR Elmas’ı (Professional User Rating Diamond) içine yerleştirmektedir. Performans, işlevsellik, kullanıcı dostu olma ve kullanıcı memnuniyeti dahil olmak üzere işlevsel alanları araştıran kapsamlı değerlendirme hem çapraz çözüm hem de çözüme özel kriterler kullanılarak gerçekleştirilir. Yeterli sayıda olumlu görüş alınan üreticiler değerlendirmeye dahil edilmektedir. Güvenlik için en son techconsult PUR elması 22 tedarikçiyi içermektedir.

Techconsult analisti Raphael Napieralski şöyle açıklıyor: “Güvenlik duvarı çözümleri her şirketin BT güvenliğini sağlamanın önemli bir parçasıdır. Bugün ve gelecekte güvenliği garanti eden teknik özelliklerin yanı sıra kullanıcı dostu olması da giderek daha önemli bir rol oynuyor. Bir zamanlar bonus puan olabilecek bu özellik, artık kullanıcı algısında mutlak bir standart haline gelmiştir. Kullanıcılar kullanımı kolay ve sezgisel bir çözüm beklemekte ve karmaşık çözümleri reddetmektedir.

“Zyxel Networks en yüksek güvenlik standartlarını ve yüksek kullanıcı dostu olma özelliğini bir araya getirerek bu ödülü şampiyon statüsünde kazanmıştır. Yüksek ürün sadakati ve tavsiye oranı Zyxel Networks’ün güçlü genel sonuçlarını desteklemekte ve müşterilerinin memnuniyetine önemli şekilde odaklandığını göstermektedir.”

Techconsult raporu için ağ güvenlik duvarı, ağın korunmasına tahsis edilebilecek donanım, yazılım veya bulut tabanlı herhangi bir çözüm olarak tanımlanmaktadır. Techconsult, iş dünyası ve teknoloji karar vericileri ile yılda 35.000’den fazla görüşme yapan uzman bir araştırma ve analiz firmasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. www.techconsult.de