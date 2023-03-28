Güvenli ve bulut destekli ağ çözümleri lideri Zyxel Networks, geçtiğimiz birkaç yıl içinde milyonlarca öğrencinin dijital öğrenme çağına adım atmasına destek oldu. Öğretmenler derslerinde Zyxel’in gelişmiş ağ çözümlerini kullanarak ilkokul öğrencilerinden üniversitelere, tıp ve havacılık okullarına kadar öğrencilerin gelişimlerini, başarılarını ve dijital eğitim çağına atacakları adımları destekliyor.

Pandemiyle birlikte eğitimde kullanılan teknolojilerin çeşitliliği ve gelişimi artış gösterdi. Okulların uzaktan eğitim yoluyla ders vermeye başlamasıyla öğrenciler, dizüstü bilgisayarlara, akıllı tahtalara ve çevrimiçi eğitim platformlarına yöneldiler. Bu durum, eğitim sektöründe yeni fırsatlar doğururken belirli zorlukları da beraberinde getirdi. İnternet bağlantısıyla kullanılan cihazlar, okulların ağları üzerinde büyük bir yük oluşturabiliyor.

Zyxel, kolay ve ölçeklenebilir çözümler sunuyor

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin birçoğu çevrimiçi platformlar ve dijital cihazları nasıl kullanabilecekleri hakkında bilgi sahibi ancak bu durum yüksek performanslı bir ağ oluşturmak ve çalıştırmak için geçerli değil. Öyle ki, matematik, fizik ve bilgisayar bilimleri öğretmenleri bile 1000 kullanıcının ağ yükünü kaldırabilecek bir BT ağı oluşturma karşısında çaresiz kalabiliyor.

Küresel çapta birçok öğrenci ve öğretmenin güvendiği Zyxel’in Nebula gibi güçlü, kolay ve ölçeklenebilir çözümleri sayesinde okullar eğitimde kullanılan teknolojik cihazları zahmetsiz bir şekilde ağa bağlayabiliyor. Ağa bağlanabilen cihazların bulut üzerinden yapılandırılmasını sağlayan Nebula çözümü, access pointler, güvenlik duvarları, switchler, 5G/LTE yönlendiricileri ve WiFi 6/6E AP’ler dahil olmak üzere 80’den fazla ağ cihazını desteklemek için güçlü ancak basit bir merkezi yönetim platformu kullanımı sunuyor.

Zyxel Nebula ile ağa sorunsuz bir şekilde bağlanın

Dakikalar içinde kurulumları yapılabilen Zyxel cihazları, okulların ağa sorunsuz ve hızlı bir şekilde bağlanmalarını sağlarken tüm cihazları tek bir yerden kontrol edilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, cihazlarda herhangi bir sorun meydana gelmesi durumunda kullanıcılar, Zyxel’in ödüllü müşteri desteğine, ihtiyaç duydukları her an ulaşabiliyorlar.

Zyxel, yakın zaman önce Birleşik Krallık’ta ‘2022 Ağ Bilişim Ödülü’ ile ödüllendirilerek dünya genelinde okulları çevrimiçi hale getirme konusundaki başarısını taçlandırmış oldu. Ayrıca, Tayvan’da ilkokuldan üniversiteye kadar eğitim görmekte olan öğrencilerin yüzde 15’i Zyxel tarafından desteklenen ağlar aracılığıyla öğrenimlerini sürdürüyor.

Zyxel Networks Türkiye Satış Direktörü Ömer Faruk Erünsal, “Zyxel’in ağ oluşturma çözümlerinin eğitim alanında kullanıldığını görmek mutluluk verici. Zyxel olarak sunduğumuz ağ çözümleri sayesinde, son birkaç çeyrekte, eğitim sektöründe çift haneli artışlarla karşılaştık. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıracak çözümlerimizi geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Zyxel’in eğitim sektöründeki çalışmaları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.