Güvenlik ve bulut destekli ev ve iş çözümleri lideri Zyxel Networks, hibrit çalışmanın yükselişi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerde ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarına karşılık yeni bulut tabanlı uç nokta güvenlik hizmeti Astra‘yı pazara sundu. Günümüzde giderek daha fazla insanın uzaktan çalışmayı tercih etmesiyle, kurumların bulut tabanlı sistemlere geçişi hızlanmış durumda. Gartner’ın yakın tarihli bir araştırması, kurumların %85’inden fazlasının 2025 yılına kadar bulut teknolojilerini benimsemiş olacağını ortaya koyuyor.

Son dönemde uzaktan ve esnek çalışma uygulamalarındaki yükseliş, çalışanların iş yeri ağlarına istedikleri yerden bağlanmasına ve çalışmasına imkan sağlıyor. Bu durum, işletmelerin artık şube ofislere ve bulut tabanlı uygulamalara erişim gerektiren birden çok cihazla daha fazla uzaktan çalışanlarını desteklemesi gerektiği anlamına geliyor.

Bu merkezi olmayan ağ sistemleri modern iş gücünde ihtiyaç duyulan esnekliği sağlayabilirken, maalesef ki siber güvenlik risklerini artırıyor. Zyxel’in bu soruna çözüm olarak geliştirdiği Astra, kullanıcılara nereden çalıştıklarından bağımsız olarak ilk güvenlik korumasını sağlayan ve birden fazla uç noktaya kurulabilen bulut tabanlı bir güvenlik hizmeti sunuyor.

Çalışanlar ofis sınırlarının dışında dahi güvende

Zyxel’in yeni çözümü Astra, Dark Web Monitor, IP/URL İtibarı ve Web Filtreleme yetenekleri dahil olmak üzere güvenlikle ilgili tüm kontrolü ilgili işletme yöneticisine sağlayarak, çalışanların cihazlarının ofis dışındayken bile izlemesini ve güvenliklerinin sağlanmasını mümkün kılıyor. Bulut tabanlı Astra’nın tehdit istihbaratı veri tabanı otomatik olarak güncelleniyor ve gerçek zamanlı olarak uç noktalara gönderiliyor. Bu sayede her zaman güncel kalan Astra için kullanıcıların manuel olarak güncellemeleri indirmelerine ve çalıştırmalarına gerek kalmıyor.

Güvenliği sağlamak şimdi daha kolay

Astra, ağ yöneticilerinin, bu yıl içinde piyasaya sürülecek masaüstü sürümüyle yepyeni bir mobil uygulama aracılığıyla uzak cihazlardaki güvenlik ayarlarını kolayca izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu birleşik platform, ihtiyacı olan ekiplere anında görünürlük ve erişilebilirlik sağlayan uyarıları, raporları ve olay analizlerini bir araya getiriyor. Astra uygulaması, cihaz performansından ödün vermeden kullanıcıları kimlik avına ve istismar saldırılarına karşı korumak için mobil cihazlara da kurulabiliyor.

Zyxel Gateway SBU Kıdemli Başkan Yardımcısı Bay Ken Tsai, “Günümüz esnek çalışma koşullarını sağlamak için sunulan hibrit uygulamalar çalışanlar için son derece önemli, ancak bu durum nedeniyle ortaya çıkabilecek siber riskleri de göz ardı etmemek gerek. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, sayısı giderek artan uç noktalar için güvenlik sağlayan ve işletmeleri genişleyen tehdit ortamına karşı koruyan, birçok özelliği bir araya getiren ve teknolojik alt yapısı güçlü bir güvenlik çözümüne ihtiyaç duyuyor. Zyxel’in çeşitli güvenlik duvarları ve bulut güvenlik hizmetlerini bir araya getiren Astra, küçük ve orta ölçekli işletmelere iş süreçlerini güvence altına almak için birleşik ve tutarlı bir yaklaşım sunuyor” dedi.

Astra uygulaması şu anda, iOS ve Android uygulama marketlerde lisanslı bir hizmet olarak yer alıyor. Ayrıca Zyxel, bu yılın sonlarında Astra’nın bir masaüstü sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Her lisanslı kullanıcı, Astra’yı en fazla iki uç noktaya kurabiliyor. İşletmeler, 999 çalışana kadar lisans satın alabiliyor ve hepsini tek bir Astra portalından yönetebiliyor.

Daha fazla bilgi ve ücretsiz deneme kaydı için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.zyxel.com/tr/tr/products/endpoint-and-connectivity/cloud-based-endpoint-astra-cloud-security