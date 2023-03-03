Güvenli ve bulut destekli ağ çözümleri lideri Zyxel Networks yaptığı açıklamayla, yeni Akıllı Yönetilen Multi Gigabit Lite-L3 Switch Serisi XMG1930’ü duyurdu. XMG1930 serisi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sistem entegratörlerinin, ve küçük ölçekli internet servis sağlayıcıların WiFi 6, WiFi 6E ve WiFi 7 güncellemelerinden kaynaklanan artan bant genişliği ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir çözüm olarak geliyor.

İşletmenizin ağını şimdiden geleceğe hazırlıyor

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir ilk olan XMG1930 serisi, fiber ve bakır altyapıya uygun altı adet 10G yukarı access point ile yüksek yoğunluklu Multi Gigabit switch desteği sunuyor. Ağ için daha fazla genişletilebilirlik ve dayanıklılık sağlayan bu çözüm, yeniden kablolama ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve internet servis sağlayıcılarının son kullanıcılar için hızlarını 1G’den 2.5G’ye yükseltmelerine olanak tanıyor. Bu sayede işletmelerin ağları şimdiden geleceğe hazır hale geliyor.

XMG1930 serisindeki her iki model de kablosuz access point’ler, sunucular ve iş istasyonları için 24 adet 2.5G Multi Gigabit Access point desteği ile geliyor ve bu sayede kullanıcılara daha yüksek bant genişliği kapasitesi sağlıyor.

XMG1930-30HP modeli, 700 W güç tüketimi kapasitesi hem PoE+ hem de PoE++’yı desteklediğinden, güvenlik kameraları, erişim kontrol sistemleri, POS sistemleri, WiFi 6/6E AP’ler ve hatta gelecekte WiFi 7 destekli cihazlar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren geniş bir PoE cihazı yelpazesini barındırabiliyor.

İçindekiler Kolay ve esnek ağ yönetimi

Kolay ve esnek ağ yönetimi

NebulaFlex hibrit ağ yönetimi desteğiyle Zyxel’in XMG1930 serisi, kullanıcılarına Switch’leri geleneksel olarak şirket içinde veya ücretsiz platformu aracılığıyla bulut üzerinden yönetme imkanı sunuyor. Bu esneklik, kullanıcıların istedikleri zaman ağ ortamlarına en uygun yönetim şekline göre karar verebilmelerini mümkün kılıyor.

Zyxel Nebula, ağın uzaktan herhangi bir yerden izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan bir yönetilen hizmetler platformudur. Şu anda küçük ve orta ölçekli işletmeler için en kapsamlı bulut tabanlı ağ çözümü olan Nebula, WiFi 6E AP’ler, Multi Gigabit Switch’ler, güvenlik duvarları ve 5G mobil yönlendiriciler dahil olmak üzere 80’den fazla farklı cihaz türünü destekliyor. Kullanıcılar Nebula ile, tüm bağlantı ve güvenliği tek bir merkezden sorunsuz bir şekilde yönetebiliyor.

Zyxel Networking SBU Kıdemli Başkan Yardımcısı Bay Kell Lin, “XMG1930 serisi Switch’ler artan bant genişliği ihtiyacı olan kullanıcıları desteklemek için tasarlandı. Yeni teknolojiler gelişmiş özelliklerle güçlendikçe, cihazların istendiği gibi çalışmaya devam edebilmesi için Multi Gigabit bağlantısının değişikliklerine ayak uydurması gerekiyor. Bu yeni Switch’leri ağ darboğazlarının ardındaki potansiyeli ortaya çıkarmak ve hız konusunda hizmetlerimizi genişletmek için kullanıcılarımıza sunuyoruz” dedi.

Yeni Zyxel Switch serisi hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz. edin: https://www.zyxel.com/tr/tr/products/switch/24-port-2-5g-multi-gig-lite-l3-smart-managed-switch-with-6-10g-uplinks-xmg1930-series