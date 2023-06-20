2022 Haziran ayında ZTE, Avrupa pazarı için Blade A72 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Cihaz 4G bağlantısı, giriş seviyesi 4G yonga seti, büyük bir pil ve uygun bir fiyat etiketine sahipti. Şimdi, marka Blade A72s adlı halefini piyasaya sürdü. İşte detaylar.

ZTE Blade A72s özellikleri

ZTE Blade A72s, HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızıyla tamamlanan 6,75 inçlik bir ekrana sahip. Öne bakan kamera gizli bir su damlası çentiği içinde yer alırken, ekran çerçevelenmiş.

Dahili olarak telefon, selefine benzer şekilde sekiz çekirdekli Unisoc T606 işlemciden güç alıyor. Bu yetenekli çip, 3GB RAM ve 128GB‘lık geniş bir yerleşik depolama alanı ile birlikte çalışıyor. Ayrıca, kullanıcılar microSD kart kullanarak dahili belleği genişletme seçeneğine de sahip.

ZTE Blade A72s’in kamera yetenekleri önemli bir yükseltme aldı ve şimdi iki adet 2MP lensin eşlik ettiği 50 MP ana lensten oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Buna karşılık, selefi Blade A72, 13 MP + 2MP + 2MP’lik bir yapılandırmaya sahipti.

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Cihaz, 22.5W şarjı destekleyen 5000mAh batarya ile donatılmıştır. Bunun, daha büyük bir 6.000mAh bataryaya sahip olan önceki yılın modelinden kayda değer bir düşüşe işaret ettiğini belirtmek gerekir.

Fiyatlandırma

Kısa süre önce piyasaya sürülen ZTE Blade A72s artık Avrupa’daki müşterilerin erişimine açık ve Uzay Grisi, Skyline Mavisi gibi iki çekici renk seçeneğiyle geliyor. 170 Euro olarak fiyatlandırılan bu modelin, bir önceki yılın modeline kıyasla 50 Euro’luk bir artışı söz konusu. Siz bu telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.