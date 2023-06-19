Bu videoda orta üst segmentin iki farklı telefonu Nothing Phone (1) ile POCO F5’i kıyaslıyoruz ve hangi telefonun daha alınabilir olduğuna değiniyoruz. Birbirlerine benzer özellikleri olsa da kimi yerlerde birlerine üstünlük sağlayan bu telefonlar kullanıcısına neler vadediyor, hangi telefon alınırsa daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor ve diğer teknik özelliklerini karşılaştırdığımızda artıları ve eksileri neler oluyor gibi soruların cevaplarını bu videoda bulabileceksiniz.

Peki sizin tercihiniz hangi telefon olurdu? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutamayın. İyi seyirler.

Nothing Phone (1) Teknik Özellikleri:

Tasarım: 159.2 x 75.8 x 8.3mm 193.5 gram

Ekran: 6.55” OLED FHD+ 120Hz HDR10+ 1 Milyar Renk

İşlemci: Snapdragon 778G+ (6nm)

RAM/Depolama: 8GB RAM 256GB Depolama

Kamera: 50MP + 50 MP, 16MP Ön kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 33W Hızlı Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6 , Bluetooth 5.2, NFC , 5G

POCO F5 Özellikleri

Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm

Ağırlık: 181 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision

İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Video: 4K 30 fps

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67 Watt

Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13

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