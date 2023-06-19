Bu videoda orta üst segmentin iki farklı telefonu Nothing Phone (1) ile POCO F5’i kıyaslıyoruz ve hangi telefonun daha alınabilir olduğuna değiniyoruz. Birbirlerine benzer özellikleri olsa da kimi yerlerde birlerine üstünlük sağlayan bu telefonlar kullanıcısına neler vadediyor, hangi telefon alınırsa daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor ve diğer teknik özelliklerini karşılaştırdığımızda artıları ve eksileri neler oluyor gibi soruların cevaplarını bu videoda bulabileceksiniz.
Peki sizin tercihiniz hangi telefon olurdu? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutamayın. İyi seyirler.
Nothing Phone (1) Teknik Özellikleri:
Tasarım: 159.2 x 75.8 x 8.3mm 193.5 gram
Ekran: 6.55” OLED FHD+ 120Hz HDR10+ 1 Milyar Renk
İşlemci: Snapdragon 778G+ (6nm)
RAM/Depolama: 8GB RAM 256GB Depolama
Kamera: 50MP + 50 MP, 16MP Ön kamera
Ses: Stereo Hoparlör
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 33W Hızlı Şarj
Ağ Bağlantıları: WiFi 6 , Bluetooth 5.2, NFC , 5G
POCO F5 Özellikleri
Boyut: 161.1 x 75 x 7.9 mm
Ağırlık: 181 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ 120 Hz AMOLED, 12 bit, HDR10+, Dolby Vision
İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 2
Bellek: 8 GB / 12 GB
Depolama: 256 GB
Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Video: 4K 30 fps
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 67 Watt
Arayüz: MIUI 14 for POCO, Android 13
Nothing Phone (1) ve POCO F5 modellerine Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/7re6aqmjo8
#nothing #nothingphone1 #POCOF5