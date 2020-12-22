Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 20, ekran altı kamerasıyla sınıfta kaldı!
Önümüzdeki yılın yeni akıllı telefon trendinin ekran altı kamera çözümleri olması bekleniyor. Bazı markalar bir süredir bunun denemesini yaparken, ZTE Axon 20 modeli ekran altı kameraya sahip ilk telefon olarak öne çıkmıştı. Avrupa pazarında satışa sunulan telefonun ilk test sonuçları ise bekleneni veremedi!
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ZTE Axon 20, ekran altı ön kamera performansı ile şaşırttı!
The Verge tarafından yapılan kamera testleri, telefonun merak edilen ön kamera performansını ortaya koyuyor. Selfie kıyaslamasında Google Pixel 5 ortalama üstü bir netlikte görüntü verirken, ZTE Axon 20’nin örneği ise oldukça puslu görünüyor. Gece çekimleri tarafında da düşük detay seviyesinin yanı sıra soluk renk gamı fazlasıyla göze batıyor.
Fotoğraf deneyimi konusunda tam anlamıyla çuvallayan ekran altı kamera teknolojisinin tek sorunu bu değil. The Verge editörleri, ZTE Axon 20 üzerinde gerçekleştirdikleri test esnasında ekranın şeffaf bölümünde yer yer bozulma görüldüğünü raporluyor. Özellikle beyaz arka planda renk bozulmaları çok fazla görülürken, günlük kullanımda ise bu alan fazla dikkat çekmiyor.
Axon 20; ekranın şeffaf kısmının hemen altında kamera sensörü, ortam ışığı sensörü ve gömülü ahizeden oluşan bir paket barındırıyor. Cihazın bu teknolojiyi kullanan ilk akıllı telefon modeli olduğu düşünülürse ortaya çıkan sonuç normal karşılanıyor. Yaşanan sorunun çözümü noktasında görüntü kalitesini iyileştirmeye yönelik herhangi bir güncellemenin gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 modelinin cep yakacak fiyatları sızdırıldı
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro, 28 Aralık 2020’de resmen tanıtılacak, resmi tanıtıma birkaç gün kalaysa serinin baz modeliyle ilgili fiyat bilgileri ortaya çıktı. Sızıntılar doğruysa Xiaomi Mi 11’in fiyatları gerçek manada cep yapacak, zira telefonun en alt seviye olan 8GB+128GB varyantı bile 4500 yuan (5250 TL + vergiler) fiyat etiketinden başlıyor.
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Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip Xiaomi Mi11, Çin pazarında 28 Aralık’ta tanıtılacak. Aslında bakarsanız bugüne kadar Mi 11 ve Mi 11 Pro dahil olmak üzere serinin neredeyse tüm özellikleri sızıntılar kıskacına yem olmuştu, ancak belli olmayan tek şey Mi 11’in fiyat bilgileriydi. Bugün ise söz konusu fiyatlar da ortaya çıktı.
Xiaomi Mi 11, Çin’de tanıtılmasının hemen ardından minimum 4500 yuan (688 dolar / 5250 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Yalnız 4500 yuan’ın, Xiaomi Mi 11’in 8 GB RAM + 128 GB dahili hafızayı bünyesinde barındıran varyantının fiyatı olduğunu belirtelim. Bunun dışında Mi 11’in bir de 8 GB RAM + 256 GB dahili hafıza ve 12 GB RAM + 256 GB dahili hafıza ile gelecek olan modelleri var; işte asıl bomba, bu iki modellerde.
Xiaomi Mi 11 fiyatlarıyla cep yakacak
İşte Xiaomi Mi 11’in fiyat bilgileri:
- 8+128 GB – ¥4500 (688$ – 5250 TL)
- 8+256 GB – ¥4800 (734$ – 5600 TL)
- 12+256 GB – ¥5200 (795$ – 6067 TL)
Xiaomi Mi 11’in sızan fiyatları eğer doğruysa gerçek manada cep yakacak gibi duruyor. Tabii ki yukarıdaki tabloda gördüğünüz TL cinsinden olan fiyatlar resmi bilgi değil. Telefonun Çin para birimi cinsinden olan fiyatlarını bugünkü kura göre TL’ye çevirerek küçük bir tahminde bulunmaya çalıştık, ayrıca bu tahminlerimizin vergiler eklenmemiş hali olduğunu da ekleyelim.
Hatırlayacak olursanız Xiaomi Mi 10 Türkiye pazarında 8499 TL’den piyasaya sürülmüştü. Xiaomi Mi 11 ise 10 bin TL sınırına dayanacak gibi duruyor. Bir de tabii fiyat bilgisi henüz belli olmayan Xiaomi Mi 11 Pro var, ki asıl patlamayı onda göreceğiz.
Mi 11 ve Mi 11 Pro’nun sızdırılan özellikleri
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 Pro Plus, DxOMark tarafından değerlendirildi!
DxOMark, geçtiğimiz haftalarda Huawei Mate 40 Pro‘nun ön ve arka kamera skorlarını, detaylı incelemeleriyle birlikte yayınlamıştı. Şimdi ise serinin Huawei Mate 40 Pro Plus modeli, DxOMark tarafından değerlendirildi. Cihaz, aldığı 139 puan ile birlikte dünyanın en iyi arka kamerasına sahip akıllı telefonu olmayı başardı. Xiaomi Mi 10 Ultra‘yı 1.likten düşüren Mate 40 Pro‘nun ardından şimdi de Pro Plus modeli zirveye yerleşti.
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Huawei Mate 40 Pro Plus, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?
Mate 40 Pro Plus, aynı serinin Pro modelinden 3 puan daha yüksek alarak DxOMark sıralamasında birinci sıraya oturdu. Bu son sıralama, Çinli üreticilerin artık DxOMark’ta ilk dört sırayı aldığını gösteriyor. Bununla birlikte beşinci ve altıncı sırada iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max bulunuyor. DxOMark‘ın değerlendirmesine göre Mate 40 Pro Plus, her koşulda geniş dinamik aralık sunuyor. Cihazın kamerası iç mekanlarda iyi bir beyaz dengesi ve mükemmel ayrıntı düzeyine sahip. Telefon, gece çekimlerinde ise rakipsiz bir şekilde iyi çekimler gerçekleştiriyor.
Mate 40 Pro Plus, ultra geniş açılı çekimlerde oldukça yüksek ayrıntı seviyesi sunuyor. Etkili video sabitleme ve telefoto çekimlerde parazitlenmenin olmaması da olumlu olarak değerlendirilen noktalar arasında yer alıyor. Cihazın yakın mesafede odak hataları bulundurması ve gölgelenme yapılarının bazı yerlerde düzgün çalışmaması ise negatif olarak değerlendirildi. Mate 40 Pro Plus‘ın kamerası, bazı ufak sorunlar haricinde oldukça kaliteli çekimler yapıyor. Önceki serilere göre video performansında artış olması da önemli noktalar arasında.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord SE, beklendiği gibi bütçe dostu olmayabilir
Geçen birkaç ayda 2021 için geleceği duyulan ve dördüncü Nord telefonu olacak olan cihazın adı OnePlus Nord SE idi. Özellik tarafında ise orijinali olan Nord’dan birçok özelliği alması ve onun daha bütçe dostu bir versiyonu olması bekleniyordu. Ancak görünüşe göre durum bundan biraz daha farklı.
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PhoneArena sitesine gelen bilgilere göre OnePlus Nord SE, orijinal telefonun özel bir versiyonu olacak. Bu model için ise tasarımcı Joshua Vides ile yapılan bir işbirliği söz konusu. Max Jambor tarafından atılan tweet ile pekiştirildiğine göre de, bu model ile ikili daha çok telefonun görünüşüne odaklanacak. Dolayısıyla arka tarafta bazı değişikliklerin veya özel bazı duvar kağıtlarının akıllı telefonda görülmeleri oldukça muhtemel.
Telefon için belirgin sayabileceğimiz donanım iyileştirmeleri görmemiz ise düşük ihtimal. Yani asıl modelde olduğu gibi kullanıcılar 6.4inçlik AMOLED ve 90Hz’lik yenileme hızı sunan bir ekran bekleyebilirler. Bunun dışında yine Nord’da olduğu gibi işlemci kısmında Snapdragon 765G işlemci takıma gücünü verecekken; arka tarafta ise cihazın dörtlü bir kamera takımıyla gelmesi olası.
Yine gelen sızıntılar, cihazın resmi olarak tanıtılmasının Mart ayında olacağını söylüyor. Dolayısıyla yakın zamanda çıkacak olan OnePlus 9 serisinin tanıtımı ile beraber OnePlus Nord SE akıllı telefonunun bu tanıtımda yer alması da düşünülenler arasında olabilir.
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