ZTE Axon 20, ekran altı kamerasıyla sınıfta kaldı!

Önümüzdeki yılın yeni akıllı telefon trendinin ekran altı kamera çözümleri olması bekleniyor. Bazı markalar bir süredir bunun denemesini yaparken, ZTE Axon 20 modeli ekran altı kameraya sahip ilk telefon olarak öne çıkmıştı. Avrupa pazarında satışa sunulan telefonun ilk test sonuçları ise bekleneni veremedi!

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ZTE Axon 20, ekran altı ön kamera performansı ile şaşırttı!

The Verge tarafından yapılan kamera testleri, telefonun merak edilen ön kamera performansını ortaya koyuyor. Selfie kıyaslamasında Google Pixel 5 ortalama üstü bir netlikte görüntü verirken, ZTE Axon 20’nin örneği ise oldukça puslu görünüyor. Gece çekimleri tarafında da düşük detay seviyesinin yanı sıra soluk renk gamı fazlasıyla göze batıyor.

Fotoğraf deneyimi konusunda tam anlamıyla çuvallayan ekran altı kamera teknolojisinin tek sorunu bu değil. The Verge editörleri, ZTE Axon 20 üzerinde gerçekleştirdikleri test esnasında ekranın şeffaf bölümünde yer yer bozulma görüldüğünü raporluyor. Özellikle beyaz arka planda renk bozulmaları çok fazla görülürken, günlük kullanımda ise bu alan fazla dikkat çekmiyor.

Axon 20; ekranın şeffaf kısmının hemen altında kamera sensörü, ortam ışığı sensörü ve gömülü ahizeden oluşan bir paket barındırıyor. Cihazın bu teknolojiyi kullanan ilk akıllı telefon modeli olduğu düşünülürse ortaya çıkan sonuç normal karşılanıyor. Yaşanan sorunun çözümü noktasında görüntü kalitesini iyileştirmeye yönelik herhangi bir güncellemenin gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.