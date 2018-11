ZOWIE eXTREMESLAND CS:GO Asia Open 2018 Büyük Finali gerçekleştirildi

ZOWIE eXTREMESLAND CS: GO Asia Open 2018 Büyük Finali, 21 Ekim‘de başarılı bir şekilde sonuçlandı. Kore temsilcisi Team MVP.PK’yı bu turnuvayı Asya’daki en iyi CS: GO Takımı olarak sonuçlandırdığı için tebrik ediyoruz. 4 günlük mücadele sırasında, MVP.PK tüm rakiplere karşı kusursuz bir performans sergiledi ve büyük finalin bile kolay görünmesini sağlayarak, ZOWIE eXTREMESLAND CS: GO Asia Open 2018 büyük ödülünün yanı sıra kupanın da sahibi oldu.

ZOWIE eXTREMESLAND CS: GO Asia Open 2018‘de neler oldu?

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi NASR Esports’a da, Asya’daki en güçlü takımları eleyerek büyük final sırasında MVP.PK’ya karşı ortaya koydukları mücadele nedeniyle ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Turnuvaya 3. kez katılan NASR Esports, ZOWIE eXTREMESLAND CS:GO Asia Open 2018 Büyük Finalinde ilk defa finallere kalma başarısını göstererek CS:GO Asya sahnesinde önemli bir işe imza attı.

Oyuncuların hem antrenman sırasında hem de sahnede kullandığı 240HZ ve DyAc Teknolojisi’ne sahip100 adet XL2546 monitörle, tutarlı bir görsel performans deneyimi yaşayabilmeleri için, büyük final de dahil olmak üzere tüm bölge elemelerinde ZOWIE turnuvanın destekçisi olarak yer aldı. ZOWIE olarak bir şampiyonun doğuşuna tanıklık etmek ve bu serüvenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 4 gün süren heyecan dolu mücadeleden sonra, eXTREMESLAND’ın üçüncü şampiyonu belirlendi. Mücadelenin seviyesi her geçen sene daha fazla artıyor ve ZOWIE olarak biz de eXTREMESLAND CS: GO Asia Open 2019’u sabırsızlıkla bekliyoruz.