Zarar Etmeye Devam Eden SoundCloud Satılabilir

Müzik yayın sitesi SoundCloud 2016 yılının Mart ayında ücretli müzik servisi Go’yu çıkarmıştı ancak işler hala istenildiği gibi gitmiyor.

SoundCloud Go uygulaması ile beraber şirket bir anda Spotify, Pandora ve Apple Music gibi bu alandaki önemli isimlerle rekabet içerisine girdi. Şirketin gelirlerinde ufak bir artış olsa da sene sonuna kadar bir yatırımcı bulunmazsa kasada para kalmayacak gibi gözüküyor.

Go uygulaması her ne kadar küçük bir hareketlenme getirse de 2015 yılında şirket yaklaşık olarak 52 milyon dolar kaybetti. Eylül ayında şirketi Spotify’ın 1 milyar dolara satın alacağı dedikoduları çıkmıştı. Ancak 2017 yılında halka açılmayı planlayan Spotify böyle bir şey yapmadı. Bu hafta başında ise müzik servisine Google 500 milyon dolara gözünü dikti. Ancak bu SoundCloud’un istediği fiyatın yarısı kadar.

Şirketin CEO’su Alex Ljung yaptığı açıklama ile Go servisinin katkısı ve yeni yatırımcının getireceği para ile darboğazın aşılabileceğini belirtti. Diğer taraftan SoundCloud aslında en büyük müzik platformlarından bir tanesi. 175 milyon adet kullanıcısı yer alıyor ve özellikle yeni müzisyenler kendilerini bu platformda duyurmaya çalışıyorlar.