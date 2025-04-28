Yakın zamanda Türkiye’nin en uzun soluklu polisiye dizilerinden biri olan Arkak Sokaklar dizisinden ayrılan ve Arka Sokaklar Aylin karakteri ile bilinen Özlem Çınar son zamanlarda gündemde. Peki, Özlem Çınar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi dizilerde oynadı?

Özlem Çınar Kimdir?

Özlem Çınar, Türk televizyonunun en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar Aylin Komiser karakteriyle hafızalarda yer edinmiştir. 2006 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan bu dizide, Aylin karakteri, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenmiş ve 710. bölümde şehit olarak veda etmiştir.

Özlem Çınar, 2 Ekim 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini İstanbul’un Avcılar ilçesinde tamamladıktan sonra, Trakya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından, Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’nda oyunculuk eğitimi alarak, profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Semaver Kumpanya ve Yeni Drama Tiyatrosu gibi önemli sahnelerde tiyatro oyunlarında yer almış, sahne deneyimini güçlendirmiştir. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisinde Aylin Komiser karakterine hayat vermeye başlamış ve bu rolüyle büyük bir çıkış yapmıştır.

Özlem Çınar Nereli?

Özlem Çınar, İstanbul doğumludur. İstanbul’un Avcılar ilçesinde büyümüş ve eğitim hayatını burada tamamlamıştır. Bu nedenle, hem İstanbul hem de Avcılar, onun için özel anlamlar taşımaktadır.

Özlem Çınar Kaç Yaşında?

Özlem Çınar, 2 Ekim 1974 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Yaşı ilerlemiş olsa da, enerjisi ve performansıyla genç oyunculara taş çıkarmaktadır.

Özlem Çınar Hangi Dizilerde Oynadı?

Özlem Çınar, oyunculuk kariyerinde birçok önemli projede yer almıştır. İşte bazıları:

Gülbeyaz (2002) – Neşe

Yarım Elma (2002)

Aliye (2004) – Nur

Hürrem Sultan (2003) – Mihrimah Sultan

Hayalet (2004) – Yağmur

Arka Sokaklar (2006-2019, 2023-2025) – Aylin Aydın

İkizler Memo-Can (2018)

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Özlem Çınar’ın Arka Sokaklar dizisindeki Aylin Komiser karakteri, dizinin en sevilen ve en çok dikkat çeken isimlerinden biri olarak büyük bir hayran kitlesine sahip.

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