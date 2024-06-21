Kurban Bayramı’nın ardından önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması beklenen yeni vergi paketi, yurt dışı çıkış harcı ücretinde değişiklik yapılmasını öngörüyor. Bu değişikliğin başlangıçta yüzde 900 oranında bir zam ile sonuçlanacağı düşünülse de, ortaya çıkan yeni bilgilere göre artış yüzde 1.900 oranında gerçekleşebilir. Şu anda yurt dışına çıkarken ödenmesi gereken harç tutarı 150 TL.

İçindekiler Yurt dışı çıkış harcı artıyor

Yurt dışı çıkış harcı artıyor

Mevcut durumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harç 150 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak TBMM’ye sunulması beklenen yeni vergi paketinde, bu tutarın yüzde 900 zamlanarak 1.500 TL’ye çıkması öngörülüyor. Buna karşılık, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 24 Mayıs 2024 tarihli bir sunumda, yurt dışı çıkış harcının 3.000 TL olarak düzenlenmesi önerildi.

GİB’in önerisine göre, 3.000 TL’lik yurt dışı çıkış harcı düzenlemesinin yanında, bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranıyla artırılması da tavsiye ediliyor. Sunumun “etki analizi” bölümünde, 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışı çıkış harcı ödeyerek yurt dışına çıktığı belirtiliyor ve bu değişiklikle 6 aylık bir süre içinde 12,5 milyar TL gelir elde edilebileceği ifade ediliyor.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre, harç için bir zam hazırlığı yapıldığı, ancak henüz kesin rakamın belirlenmediği bildiriliyor. Dolayısıyla, GİB’in önerisi vergi paketinde aynen yer almayabilir. Harç en son Mart 2022’de 50 TL’den 150 TL’ye yükseltilmişti.