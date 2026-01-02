MSI, üst seviye oyuncuları hedefleyen yeni nesil monitörleriyle 4K QD-OLED segmentinde iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Görüntü kalitesi ve panel dayanıklılığını merkeze alan iki yeni model, gelişmiş ekran teknolojileriyle birlikte geliyor.

En derin siyahlar, eşit parlaklık: DarkArmor ve Uniform Luminance ile 4K QD-OLED deneyimi yeniden şekilleniyor

MSI, seçkin oyuncu profili için özel olarak üretilmiş iki yeni model ile 32 inç 4K QD-OLED oyuncu monitörleri ailesini genişletti.

MPG 322UR QD-OLED X24 ve MAG 321UP QD-OLED X24 modelleri en yeni 5 katmanlı Tandem OLED mimarisi ve EL Gen 3 teknolojisi sayesinde 32” 4K serisinin parlaklık ve dayanıklılık veriminde yepyeni bir standardı belirliyor.

Üstün görseller için teknoloji

Her iki model de MSI’ın en yeni görüntü teknolojisi ile donatıldı ve oyuncuların görsel kalite ve dayanıklılık taleplerini cevaplamak için üretildi:

DarkArmor Film: Bu özel yüzey kaplama teknolojisi, ışık emilimini arttırarak standart QD-OLED ekranlarda görülen ve dikkat dağıtan pembe-mor renk dağılmalarını azaltıyor. Saf siyah seviyesini %40’a kadar arttıran bu teknoloji daha yüksek kontrast ve üstün bir görüntü performansı sunuyor. Ayrıca ekran yüzey sertliğini 2H seviyesinden 3H’ye yükselterek çizilme dayanımını arttırıyor ve günlük yıpranmaya karşı da 2.5 kata kadar daha fazla direnç sağlıyor.

Uniform Luminance: Eşit parlaklık dağılımı, standart HDR görüntülerde karşımıza çıkan ve göz yoran parlaklık farklarını ortadan kaldırmak için kullanıcıların HDR parlaklık eğrisini özelleştirmelerine olanak tanıyan bir özellik. Belirli parlaklık seviyelerini farklı pencere boyutları ile ilişkilendirerek çeşitli kullanım senaryoları için en kararlı ve yumuşak geçişli parlaklık deneyimini sunuyor.

Akıllı koruma için en iyi seçim: MPG 322UR QD-OLED X24

Sistemlerinden en güvenilir ve akıllı verimi almak isteyen oyuncular için MPG 322UR QD-OLED X24 modeli öne çıkıyor. Bu monitör, özel NPU tabanlı entegre devresi olan AI Care Sensor sayesinde proaktif panel koruması sunuyor.

Gerçek zamanlı insan varlığı algılama algoritmaları ile kullanıcı ekran karşısında değilken güç tasarruf modlarına geçen sistem, gerektiğinde panel koruma mekanizmalarını devreye alıyor. Böylece hem uzun süreli kullanımda panel ömrü korunuyor hem de oyuncular kesintisiz bir deneyim yaşayabiliyor.

MSI’ın yeni 32 inç 4K QD-OLED monitörleri, yalnızca görüntü kalitesini değil, uzun vadeli kullanım güvenliğini de odağına alan yapısıyla üst segment oyuncu monitörü arayanlar için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.