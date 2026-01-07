Samsung’un gelecek nesil katlanabilir cihazları hakkında ilk sızıntılar gelmeye başladı. Teknoloji devi Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy Z Fold 8 hakkında ilk resmi veriler ortaya çıktı. Peki, kayıt sistemlerinde kendini gösteren yeni Galaxy Z Fold 8 beraberinde hangi sürprizleri getirecek?

GSMA veritabanında yapılan keşifler, Samsung’un 2026 yılı katlanabilir telefon planlarını gün yüzüne çıkardı. Listelenen kayıtlarda Galaxy Z Fold 8 modeline ait olduğu düşünülen SM-F976U model numarası açıkça görülüyor. Bunun yanı sıra Galaxy Z Flip 8 için de SM-F776U numarası sistemde yerini aldı diyebiliriz.

IMEI veritabanı kayıtlarında yer alan bilgilerde cihazların pazar adları Q8 ve B8 olarak işaretlendi. Bu durum, Samsung’un isimlendirme geleneğiyle tam bir uyum gösteriyor. Mevcut modellerde Fold serisi “Q”, Flip serisi ise “B” koduyla temsil ediliyordu. Bu tutarlılık, Samsung katlanabilir telefon ailesinin yeni üyelerinin geliştirme aşamasında olduğunu kanıtlıyor.

Asıl büyük sürpriz ise bu iki modelin yanında saptanan üçüncü bir cihaz oldu. SM-F971U model numarası ve H8 kod adıyla listelenen bu gizemli telefonun, uygun fiyatlı bir model olması bekleniyor. Sektördeki iddialar bu cihazın, katlanabilir deneyimini daha geniş kitlelere ulaştıracak Galaxy Z Fold FE olabileceği yönünde birleşiyor.

Samsung’un genel stratejisine baktığımızda, yeni Galaxy Z Fold 8 ve diğer modellerin 2026 yılının yaz aylarında tanıtılması öngörülüyor. Şirketin amiral gemisi düzeyindeki bu cihazları, her sene olduğu gibi Temmuz veya Ağustos aylarında bir etkinlikte sunması bekleniyor. Henüz teknik detaylar doğrulanmasa da bu gelişme cihazların üretim takvimini netleştiriyor.

Yeni nesil katlanabilir akıllı telefon modelleri, menteşe yapıları ve daha dayanıklı ekran panelleriyle ön plana çıkabilir. Samsung’un bu modellerle katlanabilir pazarındaki liderliğini pekiştirmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz. Sistemsel kayıtlarda görülen Galaxy Z Fold 8 şimdiden teknoloji meraklıları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung'un uygun fiyatlı bir katlanabilir model ile karşımıza çıkması pazardaki dengeleri nasıl değiştirir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.