Türkiye’nin önde gelen girişimlerinden olan ve adı CEO Oğuz Alper Öktem’in açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Martı, kısa bir süre önce New York Borsası’na (NYSE) adım atmıştı. Ancak, hızla düşen hisse değeri nedeniyle şirket delist tehlikesiyle karşı karşıya. Martı yüksek uçup erken konacak gibi görünüyor!

Martı, New York Borsası’nda Değer Kaybı Yaşıyor! Delist Tehlikesi Yaklaşıyor!

Elektrikli scooter işiyle yola çıkan ve hızla büyüyen Martı, geçtiğimiz ay 8,69 dolarlık hisse değeriyle NYSE’ye giriş yapmıştı. Ancak sadece bir ay sonra hisse değeri hızla düşerek 1 doların altına geriledi. Şirketin düşen hisse değeri, Martı’nın NYSE’deki geleceğini belirsiz hale getirdi.

Martı’nın NYSE’deki yolculuğu, önceden belirlenen tarihten önce gerçekleşti. 13 Temmuz yerine 11 Temmuz’da borsaya adım atan Martı, MRT koduyla hisse satışına başladı. Büyük umutlarla yola çıkan Martı’nın hisse değeri kısa bir süre sonra ciddi düşüş yaşadı. Şirketin değeri an itibariyle 0,92 dolara kadar geriledi. Şirketin en düşük hisse değeri ise 0,87 dolar olarak kaydedildi.



Durum daha da ciddileşiyor çünkü Martı’nın hisse değeri 1 doların altına düştü. Bu durum, delist tehlikesini beraberinde getiriyor. Delist, şirketin borsadan çıkarılması anlamına geliyor. Bu da genellikle belirli koşulları sağlayamayan şirketler için geçerli bir durum.

Eğer Martı, önümüzdeki 30 gün içinde hisse değerini tekrar 1 doların üzerine çıkaramazsa, delist olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durum, Martı’nın NYSE’deki varlığının sona ermesine yol açabilir.

Martı yetkilileri, hisse değerini yükseltmek ve delist tehlikesini bertaraf etmek için çeşitli stratejiler üzerinde çalışıyorlar. Şirketin geleceği ve NYSE’deki durumu, önümüzdeki günlerdeki gelişmelerle netlik kazanacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Martı NYSE’den çıkarılacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!