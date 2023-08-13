Dijital yayın platformu BluTV, abonelerini şaşırtan bir kararla abonelik ücretlerine %100 zam yaptı. En son Eylül 2022’de zam alan platform, bugün itibarıyla fırından taze taze çıkmış yeni zamlı tarifelerini duyurdu. İğneden ipliğe her şeye zam geldi zaten, buna gelse ne olur!

BluTV Abonelik Ücretlerine %100 Zam Şoku!

BluTV’nin aylık abonelik ücreti, 49,90 TL’den 99,99 TL’ye çıkarıldı. Buna göre, platformun hizmetlerini kullanmak isteyen aboneler, artık ayda neredeyse 100 TL ödeyecekler. Aynı zamanda yıllık abonelik düşünen kullanıcılar için de durum pek iç açıcı değil. Yıllık abonelik ücreti 358,80 TL’den 598,80 TL’ye yükseltildi. Bu tarife, aylık 49,90 TL ödemek yerine daha hesaplı olan yıllık aboneliği satın almayı planlayan kullanıcıları hedefliyor.

Geçerli zam, hemen yürürlükte olacak. Mevcut aboneler için, önceden belirlenen aylık veya yıllık abonelik tutarlarındaki zam, bir sonraki ödeme döneminde geçerli olacak. Bu da demek oluyor ki, önümüzdeki ay BluTV’ye ödeme yapacak olan aboneler, aylık abonelik ücretini 99,90 TL olarak ödeyecekler. Yıllık abonelik tercih eden kullanıcılar ise ödemelerinde bir değişiklik olmadan devam edebilecekler.

Bu zam kararı, dijital platformun mevcut ekonomik koşullarda hizmet kalitesini sürdürebilmesi ve içerik sunumunu geliştirebilmesi amacıyla alındığı anlaşılıyor. BluTV yönetimi, abonelere daha iyi deneyimler sunabilmek için bu zammı yapmış gibi görünüyor.

Ancak, bu yeni ücretlendirmenin kullanıcılar arasında nasıl bir tepki alacağı ve abonelik sayısına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. BluTV’nin popülerliği göz önüne alındığında, bu zammın ne tür etkiler yaratacağı önümüzdeki dönemde dikkatle izlenecek konular arasında yer alıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni BluTV fiyatları nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!