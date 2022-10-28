Elektrikli otomobil sahiplerinin en büyük şikayetlerinden biri, akülerin şarj edilmesinin uzun zaman almasıdır. Sorunu “çözmeyi” amaçlayan Youtuber Matt Mikka, bir Tesla Model S’e benzinle çalışan bir jeneratör ekledi.

Bu modifikasyon, yaratıcının ABD’nin Orta Batısı boyunca hiçbir şarj istasyonunda durmadan 3.000 kilometrelik bir yolculuk yapmasını sağladı. Tüm deneyim Warped Perception kanalında bir video olarak kaydedildi.

“Akülü Tesla” olarak adlandırılan bu modifikasyonu tasarlamak için Mikka beş yılını harcadığını açıkladı. Bir buçuk yıllık bir çalışmanın ardından benzinli bir jeneratörle sistemi oluşturmayı başardı.

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Model S, tek bir şarjla 650 km’ye kadar sürüş yapabilen, piyasadaki en uzun menzilli elektrikli otomobillerden biridir. Bununla birlikte, bataryayı şarj etme işleminin tamamı ev tipi bir duvar şarj cihazında altı ila dokuz saat sürebilir.

Mikka, “Tesla’mı gerçekten seviyorum ama sevmediğim şey aküyü şarj etmek için beklemek. Özellikle de yolculukta. Benzinli arabamı doldurmak için durmayı bile sevmiyorum, ama bu şarj etmek için beklemekten çok daha hızlı,” dedi.

İçindekiler Ancak bazı sorunlar var

Ancak bazı sorunlar var

Hedefini gerçekleştiren Mikka, uzun yolculuğu şarj istasyonunda durmadan tamamladı. Ancak Model S, jeneratörün üretebileceğinden daha fazla güç tüketerek yol boyunca bazı komplikasyonlara neden oldu.

Youtuber altı saate varan duraklamalar yapmak zorunda kaldı ve otellerde gecelerken aracın aküsünü şarj etmek için jeneratör kullandı. Bazı yollarda, güç tüketimini dengelemek için daha düşük hızlarda sürmesi de gerekti.

“Bu harika bir modifikasyondu, ancak temelde işe yaramazdı çünkü yeterli güç sunmuyordu. Amacım istediğim kadar uzun süre seyahat hızlarında sürüş yapmak” diyen Mikka, gelecekte adaptasyonun 2.0 versiyonunu planlıyor.

Kaynak: Business Insider, Energy Sage