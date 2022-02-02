YouTube, Yeniden Tasarlanmış Video Oynatıcı Kullanıcı Arayüz Güncellemesini Yayınladı

YouTube, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Android ve iOS‘taki mobil uygulamalarında önemli değişiklikler yapıyor. Video akışı platformu, kullanıcılara yeni bir tam ekran görüntüleme deneyimi sunmak için yeniden tasarlanmış bir video oynatıcı kullanıcı arayüzünü kullanıma sunmaya başladı. Artırılmış işlevsellik için çeşitli kolay erişim düğmeleri ekleniyor.

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YouTube Yeni Video Oynatıcı Kullanıcı Arayüzünü Kullanıma Sundu



Sık sık bir YouTube uygulaması kullanıcısıysanız, bir video için tam ekran moduna girdiğinizde, videoda gezinmek için yalnızca alttaki arayıcıyı göreceğinizi bilirsiniz. Diğer düğmelere veya “Sıradaki” video döngüsüne erişmek istiyorsanız, videoları tam ekran modunda izlerken şu anda yukarı kaydırmanız gerekir.

Bununla birlikte, yeni tam ekran video oynatıcı kullanıcı arayüzü daha temizdir ve Beğen ve Beğenme düğmeleri, paylaş düğmesi, yorum düğmesi ve sol alt köşedeki kaydet düğmesi dahil olmak üzere çeşitli düğmeler ekliyor. Düğmeler, YouTube‘un ince anahat stili tasarımını takip eder ve kullanıcıların tam ekran modunda bir video izlerken ilgili özelliklere kolayca erişmesine olanak tanır. Diğer özellikler beklendiği gibi çalışırken, yorumlar düğmesine dokunulduğunda, tam ekran video oynatıcının hemen üstünde bir metin kutusuyla birlikte yorum bölümü açılır.

Ayrıca, önerilen videoları görmek için sağ altta “Sıradaki” videolardan oluşan bir atlıkarınca getiren bir “Daha Fazla Video” düğmesi vardır. YouTube, hem portre modunda hem de yatay modda üç nokta simgesini bir ayarlar dişli simgesiyle güncelledi. Alt kısımdaki yeni düğmeler nedeniyle, video arama çubuğu biraz yukarı taşındı, bu da yeni video oynatıcının genel görünümüne daha da katkıda bulunuyor.

YouTube‘daki yeniden tasarlanan video oynatıcı kullanıcı arayüzü şu anda Android kullanıcılarına sunuluyor. Yeniden tasarlanan video kullanıcı arayüzünün yakında tüm kullanıcılara ulaşmasını bekleyebiliriz. Özelliği çalışırken görmek istiyorsanız, YouTube uygulamanızı Google Play Store veya App Store üzerinden güncelleyin.