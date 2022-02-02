Telegram, Yeni Etkileşimli Emojiler ve İyileştirilmiş Gezinme Dahil Bir Çok Yenilikle Güncellendi!

Telegram, aylık güncellemesinin bir parçası olarak sosyal mesajlaşma platformu için bir dizi yeni özelliği kullanıma sundu. Mesajlaşma devi, mevcut hataları düzeltmenin yanı sıra, yeni video çıkartmaları, etkileşimli emojiler, geliştirilmiş tepkiler ve daha kolay gezinme desteği de dahil olmak üzere birkaç yeni özellik ekledi. Öyleyse, ayrıntılara bir göz atalım.

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Telegram v8.5 Güncellemesi: Yeni Ne Var?

Video Etiketleri

En son güncellemeyle Telegram, normal videolardan dönüştürülebilen çıkartmalar için destek ekledi. Önceden, kullanıcılar platforma eğlenceli ve ilginç çıkartmalar eklemek için animasyonlu çıkartmalar özelliğini kullanabilirdi. Ancak bu tür çıkartmalar oluşturmak için Adobe Illustrator gibi özel yazılımlar gerekir.

Artık, video çıkartma desteği ile kullanıcılar, herhangi bir video düzenleme programını kullanarak normal videolardan kendi özel, animasyonlu çıkartmalarını kolayca oluşturabilecek ve bunları Telegram‘a ekleyebilecekler. @Stickers botunu kullanarak çıkartma paketlerini yayınlayabilir veya başkaları tarafından yapılan yeni setleri indirebilirler. Bu özellik hakkında daha fazla ayrıntı almak için Telegram’ın resmi web sitesindeki Video Etiket Kılavuzuna göz atabilirsiniz.

Yeni Tepkiler, Daha İyi Tepkiler ve Etkileşimli Emojiler

Telegram, video çıkartma desteği eklemenin yanı sıra, kullanıcıların mesajlara ilgili tepkiler verebilmeleri için beş yeni tepki emojisi de ekledi. Ayrıca, bu tepkiler doğası gereği etkileşimlidir; bu, bir kullanıcı göndermeden önce bir tepki emojisine dokunup basılı tutarsa, tepkinin senkronize bir tam ekran efektine dönüşeceği anlamına gelir.

Etkileşimli emojiler, tam ekran tepki özelliğine benzer. Bu nedenle, kullanıcılar, bir alıcı üzerlerine dokunduğunda kişisel veya grup sohbetinde tam ekran animasyon efekti oluşturan etkileşimli emojiler olarak tepki olarak mevcut olan aynı emojileri gönderebilir.

Geliştirilmiş Navigasyon

Geliştirilmiş gezinme özelliğine gelince, Telegram, kullanıcıların kişisel sohbetler, grup sohbetleri, kayıtlı mesajlar ve platformdaki diğer sayfalar arasında gezinmesini kolaylaştırıyor.

Son güncelleme ile kullanıcılar, daha önce ziyaret edilen sohbetlerin bir listesini açmak için herhangi bir sohbet sayfasındaki “Geri” düğmesini basılı tutabilecekler. Ardından, belirli bir grup sohbetine veya Kayıtlı Mesajlar sayfasına dönmek için seçeneklerden herhangi birine dokunabilirler. Ayrıca, bir kullanıcı Telegram‘da daha fazla sayfa, sohbet veya grup sohbeti ziyaret ettikçe liste otomatik olarak güncellenir.

Bunların dışında Telegram, iOS‘taki sekme simgelerine küçük animasyonlar da ekledi. Ayrıca şirket ayrıca arama kalitesini iyileştirdi, Anında Görüntüleme sayfalarına çeviri desteği ekledi ve paylaşım arayüzünden sessiz mesajlar gönderme seçeneği ekledi.

Dolayısıyla Telegram‘ı diğer mesajlaşma uygulamaları üzerinden kullanıyorsanız, iOS veya Android cihazınıza en son güncellemeyi App Store veya Google Play Store‘dan indirebilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki yorumlarda yeni özellikler hakkındaki düşüncelerinizi bize bildirin.