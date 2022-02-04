HUAWEI MateBook D15 Online Mağazası’nda Ön Satışta

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, FullView ekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ve yenilenen donanımı ile öne çıkan MateBook D15’i Türkiye’de ön satışa sundu.

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HUAWEI, yenilenen MateBook D15’i kullanıcılar ile buluşturuyor. MateBook D15, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcıları ile buluşuyor. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılıyor.

Daha kolay ve akıllı bağlantı

HUAWEI MateBook D15, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor. MateBook D15 ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakını da barındırıyor.

HUAWEI FullView ekran deneyimi

HUAWEI, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıtmış. 5,3 mm inceliğindeki çerçevesi ile MateBook D15, yüzde 87’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16:9 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. MateBook D15 ayrıca TÜV Rheinland sertifikalı ekranı, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor.

Güç dengeli performans

Güç ve performans dengesini iyi şekilde sunan AMD Ryzen 5 5500U işlemciden gücünü alan MateBook D15, Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D15, PCIe arabirimi ile de önemli bir avantaja imza atıyor. 512 GB SSD ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için yeterli kapasiteyi sağlıyor.

HUAWEI MateBook D15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 42 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. HUAWEI MateBook D15, bilgisayarı 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj edebilen 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

Sağlık ve güvenlik bir arada

HUAWEI MateBook D15’in güç düğmesi diğer tüm HUAWEI dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Böylece kullanıcılar tek bir dokunuşla açıp güvenli bir şekilde oturum açabilir ve başkasının bilgisayarlarını açamayacağından emin olabilirler. Klavyede gizlenmiş gömme kamera ile kullanıcı İstediğinde bir kez basarak kamerayı ortaya çıkarabilir. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için tekrar kamerayı kapatmak yeterli. Kötü niyetli bir kişi bilgisayara sızsa bile fiziksel olarak gizlenmiş kameradan hiçbir görüntü alamaz.

Yenilenen MateBook D15, AF30 Mouse, Swift Sırt Çantası ve AX3 Dual Core router hediyeleri dahil olarak 10.999 TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ve vade farksız dört taksit imkanıyla Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Tüketiciler ayrıca şimdiden yapacakları 50 TL’lik ön ödeme ile fazladan 250 TL’lik daha indirim kazanacaklar. Şubat ayı boyunca Huawei Bülteni’ne abone olan kullanıcılar, kazanacakları 600 TL’lik kupon kodu ile de HUAWEI MateBook D15 siparişlerini tamamlayabilirler.