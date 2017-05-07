YouTube’un plak şirketleriyle bir süredir yakın ilişkilerde bulunuyor ve bunun sonuçlarından birisi de platformun Warner ile anlaşmasını uzatması oldu.

Warner’a bağlı sanatçılar YouTube’daki gösterimlerden en azından resmi kanallarda gerçekleştirilen gösterimlerden para kazanmaya devam edecek. Warner yöneticisini Steve Cooper’ın şirket içinde paylaştığı yazı ile anlaşmaya dair alışkın olduklarından daha kısa süreli bir anlaşma yaptıklarını bu da gelecekte daha fazla seçenekleri olacağı anlamına geldiğini paylaştı.

Google’ın popüler video platformu yayıncılara çok fazla para ödemiyor. Şirket Kasım 2015 ile Aralık 2016 arasında plak şirketlerine sadece 1 milyar$ ödedi. Warner’ın eski yöneticisi Lyor Cohen’de şirketin Red servisinin başında yer alıyor.