YouTube TV artık TV Everywhere Üzerinden Bir Sağlayıcı Olarak Kullanılabilinecek

YouTube TV, artık bir kablolu yayınmış gibi TV Everywhere özelliğine sahip uygulama ve ya siteler üzerinden giriş yapılarak izlenebilecekler listesinde yer alıyor.

Bir çok kablo yayın aboneliğini bir araya toplayan TV Everywhere sistemi kullanıcıların bir çok servise yalnızca bir hesap üzerinden bağlanarak istedikleri yayını izlemelerini sağlamakta ve bu servislere artık YouTube TV’de dahil oluyor.Bu, YouTube TV hesabınız ile, TV Everywhere uygulamalarına ve ya sitelerine bağlanarak istediğiniz yayını izleyebileceğiniz anlamına geliyor.Resimde de verilen örnek gibi Disney XD üzerinden, sağlayıcı olarak artık YouTube TV’de seçilebiliyor.

Bir çok kablolu yayın aboneliğini bir araya toplayan TV Everywhere sistemi, kullanıcıların bir çok servise yalnızca bir ekran üzerinden bağlanarak istedikleri yayını izlemelerini sağlamakta ve bu servislere artık YouTube TV’de dahil oluyor. Yani artık bir çok yayın gibi, TV Everywhere üzerinden YouTube TV’yi izlemek isterseniz tek yapmanız gereken uygulama ve ya site üzerinden YouTube TV hesabınıza giriş yapmak olacak.

Bu sistem çoktan TV Everywhere sistemini kullanan bütün site ve uygulamalarda raylarına oturmuş durumda. YouTube TV hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz bu bağlantıyı izleyebilirsiniz.