Uzun süredir YouTube yöneticisi Robert Kyncl, pazartesi günü yaptığı açıklamada, şirkette 12 yıldan fazla bir süre çalıştıktan sonra ABD’deki baskın sosyal video platformundan ayrıldığını duyurdu.

Şirket, Google’ın küresel müşteri çözümlerinden sorumlu başkanı Mary Ellen Coe’nun ekim ayının başından itibaren YouTube’da Baş İşletme Görevlisi rolünü üstleneceğini doğruladı. Kyncl, geçişe yardımcı olmak için geçici olarak YouTube’da kalacak.

YouTube CEO’su Susan Wojcicki, Kyncl’a pazartesi günü Twitter’da teşekkür etti. Wojcicki, “Büyümemizin ve etkimizin çoğunu sizin liderliğinize borçluyuz. Youtube’un yeni CBO’su olarak Mary Ellen Coe’yu ağırlamaktan heyecan duyuyorum. Mary Ellen’ın Google’daki kariyeri, ortakları daha başarılı hale getirmeye adanmıştır ve onun da aynısını içerik oluşturucular, ortaklar ve kullanıcılar için yapacağını biliyorum!” diye yazdı.

Kyncl, 2010’un üçüncü çeyreğinde Netflix’te içerikten sorumlu başkan yardımcısı olarak Google’ın video platformuna katıldı. Variety, Wojcicki’nin pazartesi günü YouTube çalışanlarına kendi liderliği altında olduğunu belirten bir dahili not gönderdiğini bildirdi. Wojcicki notta, “YouTube, müzik, geleneksel medya ve teknolojide yeni ilişkiler ve ortaklıklar kurdu. Ve son 3 yılda içerik oluşturuculara, sanatçılara ve medya şirketlerine 30 milyar dolardan fazla ödedi” dedi.

Kyncl’in Netflix ve YouTube’daki deneyimi onu, işletmelerini doğrudan tüketiciye yönelik akış hizmetlerine odaklanmak üzere değiştiren eski Disney CEO’su Bob Iger de dahil olmak üzere eski medya yöneticileri için bir başvuru kaynağı haline getirdi.

Yeni gelen CBO Mary Ellen Coe, 2017’nin başından beri Google’ın küresel müşteri çözümlerinden sorumlu başkanı olarak hizmet veriyor ve 2012’den beri Google’da çalışıyor. Arama devi ile görevinden önce McKinsey’de bir iş ortağıydı. Ayrıca Amazon tarafından satın alınmadan önce çok uluslu sağlık şirketi Merck’in ve market işletmesi Whole Foods Markets’ın yönetim kurullarında görev yaptı.