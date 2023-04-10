YouTube, uzun zamandır reklamları kaldırma, arka planda oynatma (Picture-in-Picture) ve çevrimdışı indirme gibi özelliklere odaklanarak YouTube Premium abonelerine sunuyor. Şimdi ise, Premium aboneliğiyle sunulan avantajları genişletiyor.

YouTube Premium aboneleri yakında SharePlay’e ve iPhone’da daha yüksek bit hızına sahip gelişmiş 1080p video kalitesi seçeneğine erişebilecek. YouTube bugün yayınladığı bir blog yazısında her iki özelliğin de “önümüzdeki haftalarda” iOS uygulamasında kullanıma sunulacağını belirtti.

YouTube’a göre SharePlay, FaceTime görüşmesi sırasında YouTube videolarını arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte izlemenize olanak sağlarken, gelişmiş 1080p seçeneği, özellikle çok fazla ayrıntı ve hareket olduğunda videoların “ekstra canlı ve net” görünmesini sağlayacak. Standart 1080p video kalitesi seçeneği tüm YouTube kullanıcıları tarafından kullanılmaya devam edecek.

Bugünden itibaren YouTube Premium abonelerine sunulan diğer avantajlar arasında iOS ve Android uygulamasında videoları sıraya koyma seçeneği, cihaz değiştirirken bir videoyu kaldığınız yerden izlemeye devam etme yeteneği ve daha sonra çevrimdışı görüntüleme için Wi-Fi’deyken önerilen videoların otomatik olarak indirilmesi seçeneği yer alıyor.

YouTube Premium’un aylık ücreti 29,99 TL ve reklamsız video oynatma, diğer uygulamaları kullanırken veya bir cihazın ekranı kilitliyken video oynatma yeteneği, çevrimdışı oynatma için video indirme seçeneği ve daha fazlasını sağlıyor.