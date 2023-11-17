YouTube, YouTube Premium kullanıcıları için bir dizi yenilikle hem izleme deneyimini geliştiriyor hem de ayrıcalıklı ve kişiselleştirilmiş bir dokunuş ekliyor.

Bu güncellemeler arasında dikkat çeken bir özellik, deneysel bir konuşma tabanlı yapay zeka aracının tanıtılmasıdır. Bu özellik, şu anda ABD’de yaşayan belirli bir grup Android kullanıcısı için İngilizce olarak sunulmaktadır. İçerikle daha etkileşimli bir deneyim sunan bu özellik, bir öğretici veya belgesel izlerken doğrudan sorular sorma imkanı sağlar, bu da video içeriğini daha dinamik ve bilgilendirici bir deneyim haline getirebilir.

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YouTube, içerik oluşturucuların ilgisini çekmek amacıyla yapay zekayı yorumları düzenlemek için entegre ediyor. Bu özellik, içerik oluşturucuların hedef kitleleriyle etkileşim kurma sürecini kolaylaştırmayı, trendleri belirlemeyi, sorgulara yanıt vermeyi ve bir topluluk oluşturmayı vaat ediyor.

Oyun ve çevrimiçi topluluk sevenler için YouTube Premium, Discord Nitro, PC Game Pass denemeleri ve popüler oyunlar için oyun içi bonuslar gibi promosyon avantajları sunmaktadır. Ayrıca, YouTube’un çeşitli kullanıcı tabanını anladığını gösteren Walmart+ üyelik denemeleri ve Calm Premium dahil edilmiştir.

YouTube, Premium kullanıcıları için video kalitesini artırarak iOS kullanıcılarına daha önce sunulan 1080p HD’nin geliştirilmiş bir bit hızı sürümünü, otomatik olarak bağlantıya bağlı olarak etkinleştirmektedir, böylece en iyi video kalitesini manuel ayarlara gerek olmadan sağlar.

Son olarak, YouTube, Premium kullanıcılarına platformdaki başarılarını gösteren rozetler sunarak kullanıcıların sadakatini ve katılımını takdir ediyor.