YouTube Premium hizmetine çok beğeneceğiniz bir özellik geliyor

Google’ın, YouTube Premium kullanıcılarının çok hoşuna gidecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özellik sayesinde YouTube kullanıcıları, uygulama içerisinde indirdikleri videoları otomatik olarak istedikleri herhangi bir cihazla senkronize edebilecekler.

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Dakika başı çıkan reklamlardan kurtulmak isteyenlerin bir numaralı adresi YouTube Premium, üyelerine sunduğu birbirinden güzel özelliklere bir yenisini daha ekliyor. İstediğiniz videoları internetsiz bir şekilde izleyebilmek adına indirebilmenizi sağlayan YouTube Premium’da artık indirmiş olduğunuz her bir videoyu başka bir cihazınızla eşitleyebileceksiniz.

Bilmem hatırlar mısınız, bu özellik aslında ilk olarak 2018 yılında ortaya çıkmıştı ve o günden beri YouTube Premium geliştiricileri bir türlü özelliği uygulamaya getirmemişlerdi. Fakat anlaşılan o ki geliştiriciler söz konusu özelliği kullanıma hazır hale getirmiş olacaklar ki, uygulamanın 15.49.34 ve 15.50.32 sürümlerinde sürpriz bir şekilde yayınlayıverdiler.

YouTube Premium kullanıcıları, telefonlarına indirdikleri videoları başka cihazlarla eşitleyebilecekler

YouTube Premium uygulamasındaki Arka planda oynatma & İndirmeler kısmına eklenen özellik, “Cihazlar arası çevrimdışı indirme ayarları” olarak adlandırılıyor. Özelliğin çalışma mantığını ise şu şekilde özetleyebiliriz; kullanıcı çevrimdışı indirme ayarları bölümüne girdiğinde, evvela karşısına videoları hangi cihazla senkronize etmek istediğini yazması gereken küçük bir pencere çıkıyor. Mesela diyelim ki sizin ana cihazını Samsung Galaxy S9, ancak videolarınızı Galaxy S10 ile eşitlemek istiyorsunuz; bu durumda ilgili kısma eşitlemek istediğiniz cihaz olan Galaxy S10’un adını yazmanız gerekiyor.

Bu işlemi yaptıktan sonra isterseniz, küçük pencerenin alt kısmında bulunan “Bu cihaza indirmeye izin ver” seçeneğini de seçebiliyorsunuz. Bu seçenek sayesinde, ana telefonunuzdaki indirilen videolar otomatik olarak hedef cihazınızla eşitleniyor ve indiriliyor. Böylelikle, eğer birden fazla cihazınızda YouTube Premium kullanan biriyseniz, her cihaza videolarınızı indirmekle uğraşmak zorunda kalmamış oluyorsunuz.

Genel olarak bakıldığında son derece faydalı gözüken yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğunu da küçük bir dipnot olarak ekleyelim. Test aşamaları devam etmekte olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağıysa bilinmiyor.