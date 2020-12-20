YouTube
YouTube Premium hizmetine çok beğeneceğiniz bir özellik geliyor
Google’ın, YouTube Premium kullanıcılarının çok hoşuna gidecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özellik sayesinde YouTube kullanıcıları, uygulama içerisinde indirdikleri videoları otomatik olarak istedikleri herhangi bir cihazla senkronize edebilecekler.
İlginizi çekebilir: YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
Dakika başı çıkan reklamlardan kurtulmak isteyenlerin bir numaralı adresi YouTube Premium, üyelerine sunduğu birbirinden güzel özelliklere bir yenisini daha ekliyor. İstediğiniz videoları internetsiz bir şekilde izleyebilmek adına indirebilmenizi sağlayan YouTube Premium’da artık indirmiş olduğunuz her bir videoyu başka bir cihazınızla eşitleyebileceksiniz.
Bilmem hatırlar mısınız, bu özellik aslında ilk olarak 2018 yılında ortaya çıkmıştı ve o günden beri YouTube Premium geliştiricileri bir türlü özelliği uygulamaya getirmemişlerdi. Fakat anlaşılan o ki geliştiriciler söz konusu özelliği kullanıma hazır hale getirmiş olacaklar ki, uygulamanın 15.49.34 ve 15.50.32 sürümlerinde sürpriz bir şekilde yayınlayıverdiler.
YouTube Premium kullanıcıları, telefonlarına indirdikleri videoları başka cihazlarla eşitleyebilecekler
YouTube Premium uygulamasındaki Arka planda oynatma & İndirmeler kısmına eklenen özellik, “Cihazlar arası çevrimdışı indirme ayarları” olarak adlandırılıyor. Özelliğin çalışma mantığını ise şu şekilde özetleyebiliriz; kullanıcı çevrimdışı indirme ayarları bölümüne girdiğinde, evvela karşısına videoları hangi cihazla senkronize etmek istediğini yazması gereken küçük bir pencere çıkıyor. Mesela diyelim ki sizin ana cihazını Samsung Galaxy S9, ancak videolarınızı Galaxy S10 ile eşitlemek istiyorsunuz; bu durumda ilgili kısma eşitlemek istediğiniz cihaz olan Galaxy S10’un adını yazmanız gerekiyor.
Bu işlemi yaptıktan sonra isterseniz, küçük pencerenin alt kısmında bulunan “Bu cihaza indirmeye izin ver” seçeneğini de seçebiliyorsunuz. Bu seçenek sayesinde, ana telefonunuzdaki indirilen videolar otomatik olarak hedef cihazınızla eşitleniyor ve indiriliyor. Böylelikle, eğer birden fazla cihazınızda YouTube Premium kullanan biriyseniz, her cihaza videolarınızı indirmekle uğraşmak zorunda kalmamış oluyorsunuz.
Genel olarak bakıldığında son derece faydalı gözüken yeni özelliğin henüz test aşamasında olduğunu da küçük bir dipnot olarak ekleyelim. Test aşamaları devam etmekte olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağıysa bilinmiyor.
Konu dışı
Konuşanlar programı YouTube’dan kaldırıldı!
YouTube’da son dönemde çok meşhur olan ve milyonlarca kez izlenen “Konuşanlar” adlı mizah programının sunucusu Hasan Can Kaya ve ekibi, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen adlı adlı platform ile anlaştı.
İlginizi çekebilir: YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
Bu anlaşmanın neticesinde de Konuşanlar adlı programın YouTube’daki bölümleri kaldırıldı. 1.7 milyon abonesi olan kanalda sadece programın çeşitli bölümlerine ait fragmanlar ve bazı kesit videolar kaldı.
Exxen platformunun aylık 8 TL gibi bir üyelik ücretinin bulunacak olmasından ötürü programın takipçileri de bir hayli tepki gösterdi. Gelen bu tepkilerin ardından da Hasan Can Kaya, YouTube kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirdi ve konuyla ilgili uzun açıklamalar yaparak, gelen soruları da yanıtladı. Bu canlı yayının kaydı, Konuşanlar’ın YouTube kanalına bir video olarak da eklenmiş durumda.
Son olarak, yerli Netflix olarak nitelendirilen ve bünyesinde diziler, belgeseller, reality show’lar ve çocuk projeleri gibi şeyleri barındıracak olan Exxen TV’nin yayın hayatına 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacağını da belirtmiş olalım. Exxen TV kapsamında birçok YouTuber’ın da çeşitli projelerde yer alacağı bilinirken, Sagopa Kajmer ile Ceza’nın jürilik yaptığı bir rap müzik yarışması programının da bulunacağı söyleniyor.
YouTube
YouTube 2020 başkanlık seçimlerine itiraz eden videoları kaldıracak!
Youtube 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Şirket, seçim sonuçlarına itiraz içeren videoları kaldıracağını açıkladı.
İlginizi çekebilir; HDR özelliği YouTube canlı yayınlar için resmen duyuruldu!
Joe Biden’ın seçim zaferine itiraz eden videolar, YouTube tarafından kaldırılacak!
YouTube’un yanlış seçim bilgilerini engelleme kararlılığı, sonuçlarla ilgili tartışmaların devam etmesine dayanıyor. Eyaletler sonuçları onayladı. YouTube 2020 başkanlık seçimleri için son güvenilir tarihin 8 Aralık olduğunu söyledi. Hükumet Joe Biden, söz konusu olduğunda video sitesi buna göre hareket ediyor.
Şirket, Biden’ın galibiyetini onaylayan Federal Kayıt Dairesi sayfasına güncel bir bağlantı atadı ve sistemiyle eşleştirdi. Yine de Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı sayfasına yanlış seçim bütünlüğü iddialarını çürüten bir bağlantı oluşturdu. Bununla birlikte Engadget’e verdiği demeçte 9 Aralık’tan önce yayınlanan içeriklerdeki iddialara itiraz etmek için bilgi panellerine güveneceğini söyledi. Son hareketleriyle ilgili detaylı bilgiyi blog gönderisinde paylaştı. YouTube’un önceki ABD başkanlık seçimlerinde geniş çapta sahtekarlık iddiasında bulunulan içerikleri zaten yasakladığını söyledi. Ayrıca sayımlar devam ederken oy sayımına ilişkin “tartışmalı görüşlere” izin verdiğini söyledi. Bu sayede aslında kullanıcıların fikirlerini özgürce açıklamasına olanak sağladı.
Eylül ayından bu yana, 8.000’den fazla kanalı ve binlerce videoyu “zararlı ve yanıltıcı” olması nedeniyle yasakladı. Bu videoların yüzde 77’den fazlası 100 kez izlenmeden çekildi. YouTube, 3 Kasım seçimlerinden bu yana doğruluk kontrol panellerinin 200.000’den fazla etkinleştirildiğini de sözlerine ekledi.
Trump, seçim sonuçları da dahil olmak üzere iddialarını kontrol eden internet devlerine misilleme yapmasıyla biliniyor. Politika, seçimin hileli olduğu konusunda ısrar edenleri memnun etmeyeceğe benziyor. Ancak YouTube, sağlam bir savunmaya sahip olduğunu düşünüyor. Youtube’un bir sonraki hamlesinin ne olacağıysa merak konusu.
YouTube
HDR özelliği YouTube canlı yayınlar için resmen duyuruldu!
YouTube, eskisine göre daha kaliteli içerikler sunmak için HDR desteğinin canlı yayınlarda kullanılabileceğini duyurdu. Elbette bunun için gerekli ekipmanlara sahip olmanız şartıyla.
İlginizi çekebilir; YouTube canlı yayını Google Stadia’ya eklendi!
YouTube canlı yayınlar için yeni dönem!
Şirket, yayınladığı bu özellikle birlikte canlı yayınlar için “Yüksek Dinamik Aralık” yani HDR izleme seçeneğini ekleyecek. Böylece eskisine göre daya iyi bir canlı yayın kalitesi sunmayı amaçlayan şirket, elinde HDR video yayınlayabilecek ekipmanı olan herkesin hemen HDRified görüntüleri yayınlamaya başlayabileceğini söylüyor. Gözler bu güncellemeyle beraber artık tümüyle Twitch’in üzerinde olacak. Sony ve Microsoft’un yayınladığı yeni nesil konsollar HDR özelliğini desteklerken hala bu standardı karşılamayan Twitch platformunun ne yapacağı merak konusu.
Genel olarak baktığımızda HDR’yi destekleyen içerik hazırlamak konusunda farklı zorluklar olabilir. Engadget yazarı Steve Dent, bu yaz yaptığı açıklamada bu video içerikleri için gerekli desteğin verilmediğini ve YouTuber’lar ile PC kullanıcılarının ihmal edildiğini belirtti. Örneğin HDR’yi destekleyen bir konsol satın aldınız. Bu cihazla oynadığınız oyunları canlı yayınlar aracılığıyla izleyicilerinizle paylaşmak isterseniz ne yazık ki Twitch tarafında bir desteğiniz bulunmuyor. Belki de YouTube bu hamlesi ile birlikte diğer platformların da kısa sürede bu trende ayak uydurmalarına ve HDR kalitesini desteklemelerine yardımcı olur. Bu sayede izleyicileri mutlu edeceği gibi yayıncıların da işlerini yapmalarını daha kolay ve zevkli bir hale getirebilir.
Forumdan Son Mesajlar
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 2 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
-
Yazan: osilator, 5 gün önce
-
Yazan: osilator, 5 gün önce
-
Yazan: osilator, 5 gün önce