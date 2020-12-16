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YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
YouTube Türkiye için devlet tarafından istenen yükümlülüğü yerine getirerek Türkiye’de gerekli temsilciyi atayacağını resmen duyurdu.
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Bildiğiniz gibi Türkiye’de devlet tarafından sosyal medya için bir karar alınmıştı. Bu karar’a göre Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Türkiye’de görev yapacak temsilcisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirmesi gerektiği belirtilmişti. Geçen süre boyunca yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok‘un da aralarında bulunduğu kuruluşlara ise ceza kesilmişti. Fakat ikinci dönem süreç devam ederken YouTube Türkiye için yayınladığı bildiri ile resmi bir temsilci atayacağını resmen açıkladı.
YouTube Türkiye için temsilci atama bildirisi
“YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz”.
Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti. Yasaya göre, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de 2 Kasım’a kadar temsilci belirlemeleri gerekiyordu. Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK’ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye’de henüz temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10’ar milyon lira idari para cezası verilmeye başlandı. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekiyor. Aksi halde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Ancak YouTube Türkiye bu adımı ile Türkiye’deki faaliyetlerine sorunsuzca devam edeceği kesinleşmiş oldu.
Basın Bülteni
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Spam çağrı ve e-postalarda bu yıl artış görüldü
Yeni yürütülen bir çalışmada gösterildiği üzere, spam çağrı ve e-postalar bu yıl fark edilir bir şekilde arttı. Bunda özellikle Covid-19 salgınının etkisi olduğu düşünülüyor.
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Spamleri engelleyici bir uygulama olan Truecaller tarafından; 2020 yılının ilk on ayında dünya çapında yapılan 145 milyar kadar arama ve mesaj tespit edildi ve bu alanda bir artma gözlemlendi.
Bu yılın Ocak ve Ekim ayları arasında spam çağrılarında %159’luk bir artış tespit eden araştırma; bunlardan yaklaşık üçte birinin asıl spam çağrıları olduğunu buldu. Bu çağrıların yaklaşık dörtte biri ise satış için açılan telefonlar iken; diğer istenmeyen aramaların da oldukça sık olduğu belirtildi.
Spam aramaları yapan kişiler üzerinde bu seneki salgının da önemli bir etkisi olduğunu düşünen Truecaller; Mart’tan itibaren virüsün yayılmasıyla birlikte ilginç bir şekilde spam aramalarda bir düşüşün olduğunu ortaya çıkardı. Yani karantina koşullarının ve bazı ulaşım kısıtlamalarının getirilmesi, spamleri yapan kişileri bu zaman içerisinde eskisi kadar rahat hareket ettirmemiş gibi. Ancak Mayıs’tan sonra ise, salgının yol açtığı belirsizlikle birlikte bu aramalarda tekrar bir artış görüldü.
Dünya çapında Brezilya 2019’a oranla %9 artış ile toplamda bu alanda en çok etkilenen ülke konumunda. Birleşik Devletler ise %56’lık bir artış ile sekizincilikten ikinciliğe çıkmış durumda.
Ülkelerden bağımsız olarak, bu tipte alınan her mesaj, çağrı, e-postalar ve içerikleri hakkında oldukça dikkatli olmaya çalışmakta fayda var.
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Sony, Crunchyroll için servet ödedi
Sony, anime yayın servisi yapan Crunchyroll için platformun sahibi olan AT&T ile satın alma anlaşması imzaladığını duyurdu. Dünyanın farklı bölgelerindeki anime yayıncılarını satın alan şirket, sektördeki gücünü arttırmaya devam ediyor.
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Medya sektörünün en büyüklerinden Sony Pictures Entertainment’ın anime yayın şirketi Funimation, AT&T ve WarnerMedia’nın sahibi olduğu anime ve manga yayın servisi Crunchyroll’u satın aldığını duyurdu. Sektörün en büyük satın alımlardan biri diyebileceğimiz söz konusu işlemin Sony’ye maliyeti ise 1,175 milyar dolar oldu.
Söz konusu satın alma ile birlikte Attack on Titan, Fullmetal Alchemist, ve One Piece gibi yapımlar artık Sony bünyesinde olacak. 3 milyon abonesi bulunan Crunchyroll, hem global olarak hem de Japonya pazarı içinde Sony’nin elini oldukça güçlendiriyor.
Sony Pictures Entertainment Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Tony Vinciquerra, ” Crunchyroll ekibi, yalnızca Crunchyroll markasını büyütmekle kalmayıp aynı zamanda tutkulu bir anime topluluğu oluşturarak olağanüstü bir iş çıkardı. Crunchyroll’u Sony ailesine katmaktan gurur duyuyoruz” diyerek anlaşmayı resmen duyurmuş oldu.
Anlaşmayla ilgili konuşan Crunchyroll’un genel müdürü Joanne Waage; “Bu yeni yolculuk için heyecanlıyız. Crunchyroll, 3 milyondan fazla abonesi, 50 milyon sosyal takipçisi ve 90 milyon kayıtlı kullanıcısı olan tutkulu bir hayran kitlesine sahip bir marka haline geldi. Bu harika hayranlar, animeyi kültürünü küresel bir fenomen haline getirmemize yardımcı oldu. Artık Crunchyroll markasının gücünü ve küresel ekibimizin uzmanlığını Funimation ile birleştirerek, heyecan verici adımlar atmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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