YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!

MediaMarkt’ta Yılbaşına Özel Fırsatlar başladı! Bu sene yılbaşı hediyeleri daha çok ihtiyaca yönelik alınacak gibi gözüküyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek yılbaşı hediyelerini MediaMarkt’ta uygun fiyata bulabilirsiniz. Kampanyanın öne çıkan teklflerini sizler için derledik. Teklifler hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de geçerlidir. Yılbaşına özel fırsatlar için son gün ise 18 Aralık.

MediaMarkt’ta Yılbaşına Özel Fırsatlar kampanyasında öne çıkan ürünleri neler?

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JBL markalı bir tam kablosuz kulaklık olan Tune 125TWS, bass ağırlıklı müzik dinlemeyi severler için dikkat çekici bir ürün. 32 saate varan kullanım süresi ise TWS kulaklıklar arasında bu modeli bir hayli iddialı kılıyor.

Erkek bakım ürünlerinde hepsi bir arada model olarak düşünebileceğimiz Braun 3 serisi 300BT, indirimli fiyatlıyla kampanyaya dahil oldu. Erkekler için bu çok yönlü 3’ü 1 arada tıraş makinesi ve sakal şekillendirme makinesi ile tıraş etmek, düzeltmek ve düngünleştirme işlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Apple akıllı saatlerin en çok satan modeli olan Series 3, akıllı saatlerden istenecek temel özellikleri karşılayan ve sevilen bir model konumunda. 1899 TL fiyatıyla yeni yıl hediyelerinden biri olarak değerlendirilebilir.

Quantum Dot teknolojili QLED ekranıyla dikkat çeken televizyon, üç taraflı çerçevesiz tasarımıyla bulunduğu alana ayrı bir şıklık katacak. Artık her yerde bulunabilen 4K içerikleri bu televizyon ile keyifle takip edebilirsiniz.

Bluetooth hoparlör konusunda dünyada en çok satılan modellerden biri olan JBL Go 2, yeni yıl indirimleri ile kampanya kapsamında 250 TL’ye satın alabilirsiniz.

MediaMarkt Yılbaşına Özel Fırsatlar kampanyasında indirime giren tüm ürünleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.