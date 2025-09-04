YouTube Premium kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik gündeme geldi. Peki bu değişiklik ne anlama geliyor? Premium aile planı bundan sonra nasıl işleyecek? Türkiye’de bu durum aboneleri nasıl etkileyecek?

YouTube Premium Aile planında şok değişiklik! Google üzdü!

YouTube Premium artık aile planında büyük bir değişiklik yapıyor. Eskiden farklı şehirlerde yaşayan kullanıcılar aynı aile paketi üzerinden hesaplarını yönetebilirken, bundan sonra sadece aynı evde yaşayan kişiler bu avantajdan faydalanabilecek. Yani Premium aile planı için artık “tek çatı altında yaşama” şartı geçerli olacak.

Bu karar, özellikle Türkiye’de öğrenciler, arkadaş grupları veya farklı şehirlerde yaşayan aile bireyleri için önemli bir sorun yaratabilir. Çünkü YouTube Premium uzun süredir reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve YouTube Music erişimi gibi ayrıcalıklar sunarak tercih edilen bir servis haline gelmişti.

Ancak yeni düzenleme, kullanıcıların farklı hesaplarla daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmasına yol açabilir. Türkiye’de Premium fiyatı son dönemde zaten artış göstermişti. Tekil üyelik maliyetinin yanı sıra, aile planı abonelikleri de kullanıcıların bütçesinde büyük bir kalem oluşturuyordu.

Görsellerden ve uygulama tasarımından anlaşıldığı üzere Google, YouTube Premium için aile hesabı yönetim ekranlarını da güncellemiş durumda. Artık üyelerin adres bilgileri daha net şekilde kontrol ediliyor. Hesaplar aynı evden giriş yapmadığında sistem uyarı verecek ve kullanıcıları farklı planlara yönlendirecek.

Premium aile planı dışında kalan bireysel kullanıcılar ise herhangi bir kısıtlama yaşamayacak. Yine de Türkiye’de pek çok kişi, reklamsız deneyim için arkadaşlarıyla ortak abonelik açmayı tercih ediyordu. Yeni düzenleme, bu alışkanlığın sona ermesine neden olabilir.

YouTube Premium hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu değişiklik Türkiye'de kullanıcıların abonelik kararlarını nasıl etkileyecek?