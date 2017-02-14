YouTube, Pewdiepie’ın Programını Antisemitik Ögelerden Dolayı İptal Etti

Disney’in sahibi olduğu Maker Studios, internet fenomeni Felix “Pewdiepie” Kjellberg ile olan anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Bu iptal nedeninin arkasında ise Pewdiepie’ın bazı videolarının arasında yer alan anti semitik ögeler gösterilmişti. Kjellberg bu yüzden büyük bir desteğini daha kaybetti ve YouTube, yayıncı ile olan programı iptal ettiklerini açıkladı. Program artık YouTube Red servisinde yer almayacak.

53 milyondan fazla takipçisiyle en popüler YouTube kanalına sahip olan Kjellberg’ün gönderdiği son videoda Fiverr uygulaması tarafından tutulmuş iki tane Kızılderili adam yer alıyordu. Bu adamlardan birisi başının üzerinde “Tüm Yahudilere ölüm” yazan bir kağıt taşıyordu. Bu video hemen YouTube’dan kaldırıldı.

Bu iptaller ile beraber Kjellberg’ün kanalı Google Preferred sisteminden de silindi. Reklam platformu olan Google Preferred’da, YouTube’un en popüler içerik üreticileri yer alıyor. Buradaki kanallar daha kolay sponsor bulabiliyor. Kjellberg videolarında hala daha reklam alabiliyor ancak bu reklam ücreti Google Preferred sisteminde yer almadığı için oldukça düşmüş durumda. Kjellberg ilk defa bir krize neden olmuyor. Ünlü YouTube yıldızı daha önce Işid’e katıldığını açıklayan bir tweet atmıştı ve kendisinin Twitter hesabı askıya alınmıştı. Yıldız daha sonra YouTube kanalını sileceğini söylemişti ama silmemişti.