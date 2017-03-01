YouTube Kendi Yayın Servisini Oluşturmaya Hazırlanıyor

Dün Amerika’nın Los Angeles şehrinde düzenlenen bir etkinlikte YouTube’un kendi televizyon yayın servisini kuracağı açıklandı.

YouTube’un yayın servisinde canlı yayın programlar ve kablolu televizyonda yer alan içerikler bulunacak. Kullanıcılar kendilerine sunulan içerikler yerine istediklerini izleyecek. Servisin kendi başına bir uygulaması bulunuyor. Aylık ücreti ise 35 dolar olacak. Aralarında ABC, CBS, FOX ve NBC gibi dört büyük medya şirketinin de bulunda yaklaşık 35 kablolu yayın kanalı yer alacak.

35 dolarlık üyekikten en fazla 6 adet üyelik yararlanabilecek. Herkes kendi üyeliğinden izleyebilecek ve öneriler bu hesapların sahiplerinin izleme alışkanlıklarına göre farklı farklı şekillenecek. Ancak tek seferde aynı anda en fazla üç yayın izlenebilecek.

Adı YouTube TV olacak olan serviste Comedy Central ve MTV gibi Viacom kanalları ve CNN, TBS ve TNT gibi Turner Broadcasting yayınları yok. Bunların yanında Time Warner ile de henüz anlaşma sağlanmış değil. Showtime kanalları mevcut fakat HBO bu kanallara dahil değil. Diğer taraftan bu üyeliğe sahip olan kullanıcılar YouTube Red üyelerine özel olan içeriklere de erişebilecek.