YouTube, bu haftadan itibaren platformun bazı kullanıcıları için önemli bir değişiklik yaparak İzleme Geçmişi kapalı olan kullanıcılar için ana akışı devre dışı bırakacağını duyurdu. YouTube izleme geçmişini kapatan kullanıcıları resmen cezalandıracak bir karar aldı!

YouTube, İzleme Geçmişi Kapalı Olan Kullanıcılar İçin Ana Akışı Devre Dışı Bırakıyor!

Şirket, İzleme Geçmişi’nin kapalı olması durumunda YouTube’un videoları öneremeyeceğini söylüyor ve platformun ilgi alanlarınızı anlayabilmesi ve doğru şeyler önermesi için izlediğiniz videoları görmesi gerektiğini belirtiyor. Bu değişiklik, İzleme Geçmişi kapalı olan ve aynı zamanda daha önce önemli bir izleme geçmişi olmayan kullanıcıları da etkileyecek.

YouTube yayınladığı blog yazısında, “YouTube izleme geçmişinin açık olmasının faydalarından biri, YouTube’un ilginizi çekebilecek video önerileri sunmasını sağlamasıdır” ifadelerini kullanmış. Ancak bazı kullanıcılar izleme geçmişini temizlemeyi tercih ettiğinden, şirket bu yeni düzenlemeyi uygulamak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Bu değişiklikle birlikte, izleme geçmişi kapalı olan kullanıcılar artık YouTube ana akışına erişemeyecekler. Ana sayfa yerine, sadece arama çubuğu ve yan gezinme menüsüne erişebilecekler. Bu sayede kullanıcılar, önerilen videoların akışı yerine daha kolay arama yapma, abone olunan kanalları görüntüleme ve Konu sekmelerini keşfetme imkanına sahip olacaklar.

YouTube, bu değişikliğin, önerilen videolar arasında gezinmek yerine sadece video aramayı tercih eden kullanıcılar için daha akıcı bir deneyim sağlayacağını belirtiyor. Değişiklik, aslında 8 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmiş olsa da, önümüzdeki aylar boyunca tüm kullanıcılara yaygınlaşması bekleniyor. Ancak, kullanıcılar istedikleri takdirde İzleme Geçmişi ayarlarını her zaman değiştirme imkanına sahip olacaklar.

İlginizi Çekebilir: MIUI 15 Güncellemesi Alacak Cihazlar Belli Oldu! İşte Liste!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube’un bu kararı yerinde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!