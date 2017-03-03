Google tarafından yapılan açıklamaya göre YouTube üzerinden kullanıcılar bir günde toplamda bir milyar saatten daha fazla video izliyor.

Dünyanın her yerinden milyonlarca kullanıcının YouTube üzerinden izlediği videoları arka arkaya sıraladığımızda ortaya çıkan videonun uzunluğu 100.000 yıldan daha fazla sürüyor. Bu açıklama Pazar günü blog üzerinden yapıldı ve bu açıklamaya göre aslında bir milyar saat baraıjı geçen yıl aşılmış.

Ayrıca artık insanların izlediği videoların süresi de artmaya başlıyor. Bir kaç yıl öncesine kadar izlenen videoların ortalama uzunluğu bugüne göre çok daha kısaydı. Platform dünyada Google’dan sonra en çok kullanılan ikinci arama motoru oldu. Özellikle içerik üreticilerinin bunda büyük etkisi var. Ancak platform tamamen problemsiz değil. Bir süre önce duyurulan ücretli Red servisi hala istenen seviyede değil. Şu ana kadar sadece 1.5 milyon kişi ücretli olan Red servisini kullanıyor.