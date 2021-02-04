Apple
YouTube, 3.Nesil Apple TV cihazlara yönelik desteğini sonlandırıyor
Eğer 3. Nesil Apple TV kullanıcısıysanız, yakında YouTube uygulamasını cihazınızda çalıştıramayacaksınız. Zira Google, 3. Nesil Apple TV’lerde artık YouTube’un desteklenmeyeceğini açıkladı. Bu nedenle, imkanınız varsa daha üst model bir Apple TV’yi geçmenizde çok büyük fayda var.
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3. Nesil Apple TV kullanıcıları, YouTube uygulamasını kullanamayacaklar
Popüler video içerik platformu YouTube, günümüzde en son teknolojilere sahip medya cihazlarına yönelik desteğine artırmaya devam ederken; eski nesil cihazlara yönelik desteğini de kademeli olarak sonlandırıyor. Google bünyesinde faaliyet göstermekte olan platform, bundan böyle 3. Nesil Apple TV cihazlarını desteklemeyeceğini duyurdu.
YouTube’un aldığı söz konusu karardan, yalnız Apple TV 3. Nesil ile birlikte eski nesil Apple TV’ler etkilenecek. Bu modellerden herhangi birinde YouTube uygulamasını kullanmak isteyenlerin iPhone, iPad, Mac’leri aracılığıyla AirPlay üzerinden Apple TV’lerine YouTube’u yansıtmaları gerekiyor.
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9to5Google tarafından paylaşılan raporlara göre, YouTube’un aldığı karardan 4. Nesil Apple TV (diğer adıyla Apple TV HD) etkilenmeyecek. Ayrıca Apple TV 4K kullanıcıları da aynı şekilde, sorunsuzca YouTube uygulamasını cihazlarında kullanmaya devam edebilecekler.
Mart 2021’den itibaren yeni kararını yürürlüğe sokacak olan Google, 3. Nesil Apple TV kullanıcılarını şimdiden uyarmaya başladı. Kullanıcılara YouTube uygulamasını Apple TV 4K ve Apple TV HD’de izlemeye devam edebileceklerini söyleyen Google, aynı zamanda da AirPlay üzerinden YouTube’un 3. Nesil Apple TV’lerde izlenebileceğinin altını çizdi.
Sizler de yeni değişiklikten etkileniyorsanız, görünen o ki YouTube’u Apple TV’nizde izlemenin tek yolu AirPlay. AirPlay üzerinden kablosuz olarak YouTube videolarını cihazınıza aktarmak suretiyle, dolaylı yoldan uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Apple
Apple Silicon M1 bulut hizmeti Avrupa’da sunulmaya başlandı
Bulut bilgisayar firması Scaleway Apple Silicon M1 için de bu hizmeti sunmaya başladığını açıkladı. Böylelikle Avrupa’daki ilk M1 bulut bilgisayar gelmiş oldu. Bu yeni bulut hizmetiyle beraber Apple hayranları yeni Silicon M1 çipini bazı üyelik paketleriyle birlikte internet üzerinden deneyebilecekler.
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Scaleway firması güncel Mac mini cihazlarını kullanıcılarla buluşturacak. Bunu ise 25 metre yer altında bulunan kendi bilgi merkezinden yapacak. Fransa’da bulunan bu merkez Mac mini M1 cihazlarını beş dakikadan kısa sürede çalıştırmayı vadediyor.
Bununla beraber üye olan kişiler M1 cihazlarına erişim için saatliğine 0.10 Euro verecek. Minimum erişim ise 24 saat olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyat ve esneklik ise endüstri içerisindeki rakiplere nazaran önemli bir avantaj anlamına geliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki MacStadium M1 bulut bilgisayarları üyeliklerini aylık 109 Dolar’dan başlayan fiyatlarla başlıyor. Bu bilgisayarların ise 8GB RAM ve 256GB depolamaları var.
Scaleway yeni M1 bulut hizmetlerinin kullanıcıların iOS ve macOS uygulamalarını daha kolay uygulayabilmelerini sağladığını söylüyor. Aynı zamanda da doğal Big Sur deneyimini kullanıcılara ulaştırdığının altı çiziliyor. Sundukları Mac mini, hafıza alanında 8GB RAM sahibiyken, 256GB SSD depolama imkanı veriyor. Erişime açılan bilgisayarlar için 7/24 destek de standart olarak sağlanıyor.
Geçen sene çıktığından beri M1 çipleri kullanıcılar nezdinde önemli bir heyecan oluşturdu. Aynı zamanda geçmiş Apple cihazlarına nazaran bu işlemcili olanların uyumluluk sorunları yaşayabileceği de konuşulanlar arasındaydı. Ancak testlerde önemli sonuçlar veren M1 cihazlarının sorunları da büyük oranda çözülmüş gibi duruyor.
Apple
Apple M1 Mac cihazları Edge için resmi desteği sonunda aldı
Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir versiyon yayınladı. Tarayıcı yeni haliyle artık Apple M1 MacBook cihazlarını destekliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Apple M1 Mac cihazları için Microsoft Edge geliyor
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M1 için Office 365 desteği Aralık ayında gelmiş, günler sonrasında firma Edge için denemelere başlamıştı. Şimdi de Microsoft sitesinden Edge tarayıcısının güncel hali indirilebiliyor. Bu alanda ise MacBook kullanıcılarına verilen “Apple Çipli Mac” seçeneği görülebiliyor. Dolayısıyla artık Edge, Apple Silicon üzerinde Rosetta 2 kullanmaya gerek olmadan doğal olarak çalışabiliyor.
Özellikle Microsoft tarayıcısına geçmek isteyen Apple M1 Mac kullanıcıları için bu oldukça iyi bir haber. Çünkü Rosetta her ne kadar Edge tarayıcısını çalıştırsa da performansta düşüşler sıkça mevcuttu.
Ayrıca 9to5Mac tarafından gelen bilgilere göre M1 optimizesine sahip Edge tarayıcısı Chrome kadar hızlı çalışıyor. MacBook cihazlarında Chrome tarayıcısının kullandığı kaynakları düşünürsek sistemde Edge tarayıcısına geçişler görmemiz muhtemel.
Microsoft yeni tarayıcısıyla ilgili olarak “macOS için uygun hale getirildiğini” söylüyor. Böylelikle kullanıcılara “Mac için özel bir internet deneyimi” vadettiklerini de belirtiyor. Bu özelliklerin içerisine sekmelere kolay erişim ve video kontrolüne touchbar üzerinden erişme de dahil.
Böylelikle bir süre önce Mac için getirilen Google Chrome ve Firefox desteğinin ardından Microsoft da tarayıcısını Apple M1 Mac cihazları için getirmiş oluyor.
Apple
PS5 ve Xbox Series X kumandaları M1 Macbook için geliyor
Apple firması önemli çözümler getiren macOS Big Sur 11.2 güncellemesini yayınlamasından saatler sonra; gelecek güncellemesi macOS 11.3 için ilk beta versiyonunu da yayınlamaya başladı.
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Doğal olarak Big Sur 11.3 güncellemesi ile gelen az sayıda yenilik var. Bunlardan M1 MacBook’larda iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırma işlevine gelen gelişmiş destek öne çıkıyor. Değişiklikler iPad uygulamalarının ekranda artık daha büyük açılmasını içeriyor. Bunun yanında yine iPhone ve iPad uygulamaları için yeni bir seçenekler bölümü de mevcut. Böylelikle kullanıcılar artık bazı klavye kısa yollarını özelleştirip dokunmatik ara yüze uygulayabilecekler. Bu hareketler cihazların orijinallerinde olduğu gibi sürükleme ve kaydırma gibi işlevleri kapsıyor.
Bunun dışında ise yeni nesil oyuncu konsolu PS5 ve Xbox Series X kolları için entegre destek de geliyor. Ki PS5 ve Xbox Series X kolları desteğinin iPhone cihazlara da iOS 14.5 ile geleceği firmanın planlarının arasında. Yine Apple Müzik, Safari, Hatırlatmalar ve Apple Haberler gibi bazı uygulamalara gelecek düzenlemeler de yolda.
Hatırlatmalar uygulaması uzun zamandır beklenen düzenleme özelliği alacak. Böylece kullanıcılar notlarını önceliklerine, tarihlerine ve başlıklarına göre ayarlayabilecekler. Apple Müzik ve Haberler uygulamaları için ise bazı ara yüz düzeltmeleri gelecek.
Safari internet tarayıcısına da ana ekranı için kullanıcıların farklı bölümleri kendilerine göre ayarlayabilecekleri bazı kişiselleştirme eklemeleri yapılacak. Ayarlamaların sunulacağı yerler içinde Siri önerileri, okuma listeleri ve favoriler de mevcut.
Belirttiğimiz üzere firma macOS 11.3 güncellemesinin sadece betasını dağıtmaya başladı. O yüzden normal kullanıcıya ulaşması biraz daha zaman alacak gibi. Ancak M1 Mac cihazlarında iOS uygulamalarının yönetiminden rahatsız olanlar çözümü bu güncellemeyle bekleyebilirler.
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