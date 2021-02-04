YouTube, 3.Nesil Apple TV cihazlara yönelik desteğini sonlandırıyor

Eğer 3. Nesil Apple TV kullanıcısıysanız, yakında YouTube uygulamasını cihazınızda çalıştıramayacaksınız. Zira Google, 3. Nesil Apple TV’lerde artık YouTube’un desteklenmeyeceğini açıkladı. Bu nedenle, imkanınız varsa daha üst model bir Apple TV’yi geçmenizde çok büyük fayda var.

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3. Nesil Apple TV kullanıcıları, YouTube uygulamasını kullanamayacaklar

Popüler video içerik platformu YouTube, günümüzde en son teknolojilere sahip medya cihazlarına yönelik desteğine artırmaya devam ederken; eski nesil cihazlara yönelik desteğini de kademeli olarak sonlandırıyor. Google bünyesinde faaliyet göstermekte olan platform, bundan böyle 3. Nesil Apple TV cihazlarını desteklemeyeceğini duyurdu.

YouTube’un aldığı söz konusu karardan, yalnız Apple TV 3. Nesil ile birlikte eski nesil Apple TV’ler etkilenecek. Bu modellerden herhangi birinde YouTube uygulamasını kullanmak isteyenlerin iPhone, iPad, Mac’leri aracılığıyla AirPlay üzerinden Apple TV’lerine YouTube’u yansıtmaları gerekiyor.

9to5Google tarafından paylaşılan raporlara göre, YouTube’un aldığı karardan 4. Nesil Apple TV (diğer adıyla Apple TV HD) etkilenmeyecek. Ayrıca Apple TV 4K kullanıcıları da aynı şekilde, sorunsuzca YouTube uygulamasını cihazlarında kullanmaya devam edebilecekler.

Mart 2021’den itibaren yeni kararını yürürlüğe sokacak olan Google, 3. Nesil Apple TV kullanıcılarını şimdiden uyarmaya başladı. Kullanıcılara YouTube uygulamasını Apple TV 4K ve Apple TV HD’de izlemeye devam edebileceklerini söyleyen Google, aynı zamanda da AirPlay üzerinden YouTube’un 3. Nesil Apple TV’lerde izlenebileceğinin altını çizdi.

Sizler de yeni değişiklikten etkileniyorsanız, görünen o ki YouTube’u Apple TV’nizde izlemenin tek yolu AirPlay. AirPlay üzerinden kablosuz olarak YouTube videolarını cihazınıza aktarmak suretiyle, dolaylı yoldan uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.