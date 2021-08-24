Yonga devi BYD’ye Pekin baskısı!

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin bilgisayar yongası yapım birimindeki hisselerini satma planı askıya alındı. En son hisse teklifi Pekin’in işletmeler üzerindeki baskısından etkilenecek.

Listeleme, şirkete danışmanlık yapan hukuk firmasına yönelik düzenleyici soruşturma nedeniyle askıya alındı.

Shenzen, Nasdaq tarzı pazarında ChiNext listeleme planını mayıs ayında sundu.

Askıya alma, Çinli yetkililer tarafından endüstri üzerinde daha geniş bir düzenleyici sıkılaştırmanın ortasında geldi.

Hafta sonu, Shenzen Menkul Kıymetler Borsası, Çin’in en büyük hukuk hizmetleri şirketlerinden biri olan Beijing Tian Yuan Hukuk Bürosu’nun listelemeyle ilgili olarak araştırıldığını söyledi. BYD Semiconductor’ın planlanan halka arzının (IPO) danışmanı olan firmanın Çin Güvenlik Düzenleme Komisyonu tarafından araştırıldığını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

BYD Semiconductor, hisse satışından en az 421 milyon dolar toplamayı hedeflemişti. Küresel otomobil üreticileri bilgisayar yongası sıkıntısı ile mücadele ederken, parayı işletmeye geri yatırmayı planladı.

Firma, araçlar için mikro denetleyici yongalarının Çin’deki en büyük üreticisi.

Mikro denetleyiciler, modern otomobillerde koltuklar ve camlardan, direksiyon ve kilitlenme önleyici frenlere kadar her şey için kullanılan hayati bileşenlerdir.

BYD Semiconductor, Almanya’daki Infineon ve Japonya’daki Rohm Semiconductor dâhil olmak üzere büyük yonga üreticileriyle doğrudan rekabet halinde.

Ana şirket BYD, piyasa değerlendirmesinde Çin’in en büyük otomobil üreticisi. Ayrıca ABD’li yatırım emektarı Warren Buffett tarafından da desteklenmekte.

BYD, Pekin’in teknoloji devlerinden sigorta sağlayıcılarına kadar her konuda düzenlemeleri sıkılaştırırken planları alt üst edilen en son Çinli şirket oldu.

Yeni gizlilik yasası

Pekin, veri gizliliğini korumak için önlemler alıyor. Cuma günü Çin’in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, kapsamlı yeni bir gizlilik yasasını onayladı.

Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu, teknoloji firmaları tarafından veri toplanmasını sıkı bir şekilde kontrol etmeyi amaçlıyor. Bu sebeple, kanunun 1 Kasımdan itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Bir dizi teknoloji şirketi, Çin’de veri gizliliğiyle ilgili sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Bu yılın başlarında, ülkenin internet düzenleyicisi, kullanıcıların kişisel verilerini yasa dışı olarak topladığını söyleyerek çevrimiçi mağazalara Çinli araç çağırma firması Didi’nin uygulamasını önermemelerini emretti.

Emir, şirketin New York Menkul Kıymetler Borsası’ndaki ilk çıkışından sadece iki gün sonra geldi. Böylece hisseleri keskin bir şekilde düşüşe uğradı.

Temmuz ayı sonlarında, Çinli çevrimiçi özel ders firmalarının hisseleri, Pekin’in onları temel dersleri öğretmekten kar elde etme gücünden yoksun bırakmasının ardından düştü.

Pekin ayrıca sektördeki yabancı yatırımı da engelledi.

Geçen kasım ayında, Pekin’in en yüksek profilli iş baskılarından birinde, teknoloji devi Ant Group’un borsadaki ilk çıkışı aniden durduruldu.

Alibaba e-ticaret platformu milyarder kurucusu Jack Ma tarafından desteklenen Ant, yaklaşık 34,4 milyar dolar değerinde hisse satacaktı.

Ancak bu, Çin’in grup üzerinde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya zorlamasıyla beraber rekabet endişeleri nedeniyle askıya alındı.

Şanghay ve Hong Kong’daki listeler, bugüne kadarki en büyük borsa başlangıcı olabilirdi.