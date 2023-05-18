Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YSK) dün gerçekleştirdiği toplantıda öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelindeki etkilerini göz önünde bulundurarak üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023’ten sonra yapılmasını kararlaştırdı.

Söz konusu karar, bugün üniversitelere iletildi:

“Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir.”

Üniversite final sınavları online mi?

Üniversiteler özerk yapıda olduğu için üniversiteler ve fakülteler sınavların nasıl yapılacağına kendi karar veriyor. Bahar dönemi vize sınavları online tamamlanırken final sınavları için ise tercih, üniversite yetkili kurullarına bırakıldı.

Sakarya Üniversitesi Senatosu daha önce aldığı kararla final sınavlarının yüz yüze yapılacağını duyurmuştu. Ardından alınan kararda ise “ 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim düzeylerinde yıl içi sınavlarında olduğu gibi yıl sonu sınavlarının da çevrimiçi (online) yapılmasına karar verilmiştir.” açıklaması yapıldı.

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Bunun yanı sıra Kocaeli Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl, Beykent, Okan, Bayburt üniversitelerinin de aralarında bulunduğu bazı üniversiteler, sınavları yüz yüze yapacaklarını duyurdu.

Öte yandan YÖK Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin yüz yüze eğitim verilen programların sınavlarının yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programların sınavlarının çevrim içi yapılmasına yönelik kararını destekledi.