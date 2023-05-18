Merkez Bankası, kredi kartlarında nakit çekim ve kuyum harcamaları için yeni bir düzenleme yaptığını açıkladı. Yapılan düzenlemeye göre, belirli bir limitin üzerinde olan kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamaları, kredi türüne bağlı olarak yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olacak. Bu düzenlemenin temel amacı, kredi kartı nakit avans limitini ve dövizle yapılan kuyum alımlarını kontrol altına almaktır. Sonuç olarak, bu kararla birlikte hiçbir kredi kartı kullanıcısı, kredi kartından nakit avans çekme imkanına sahip olmayacak, ne olursa olsun limitleri geçmeyecektir.

Önceki düzenlemeye göre, örnek olarak 20 bin TL limiti bulunan bir kullanıcı, bu limitin 5 bin TL’sini aylık harcamalara, 7 bin TL’sini ise taksit borçlarına ayırıyorsa, toplamda 8 bin TL nakit avans kullanabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte, hiçbir şekilde nakit avans kullanımı mümkün olmayacak ve kullanıcının nakit avans limiti 0 TL’ye düşecek.

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Bir önceki hesaplama tarihine göre belirlenen kredi türleri bazında, büyüme oranlarının yüzde 3’ün üzerinde olması durumunda, bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke edilmesine karar verildi. Bu değişiklik, 26 Mayıs hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacak ve 28 Mayıs hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından etkilenecek.

Menkul kıymet tesisinde, mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesi kararı alınmıştır. Payda kısmında ise, TCMB tarafından yayımlanan tebliğler kapsamında 31 Mart itibarıyla dönüşümü yapılabilecek mevcut ABD doları, avro, İngiliz sterlini ve altın cinsinden yabancı para mevduat/katılım fonu hesap bakiyeleri dikkate alınacaktır.

Ayrıca, Tebliğ’in Geçici 9’uncu maddesi kapsamında dikkate alınan yabancı para mevduat/katılım fonlarından yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç tutulacaktır. Bu değişiklik, 26 Mayıs hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.